《經濟通通訊社７日專訊》據《彭博》引述消息報道指，市場利率定價自律機制上周建議國

有大行調降三年期及以上的定期存款利率１０個基點，下調活期存款利率５個基點，各家銀行正

對此進行評估，最早本周進行調整，官媒《證券時報》引述大行總行人士證實人民幣存款利率將

有所下調。同時，由於人民幣與美元存款利率存在差距，在人民幣存款利率將降之際，《證券時

報》報道指有的大行已於周一（５日）下調美元定存利率，５萬美元（含）以上的１年期定期美

元存款利率不高於４﹒３％。而外電指美元定期存款利率定價上限降幅高達１００個基點。



＊６月一年期ＭＬＦ利率或將下調５－１０基點＊



內地銀行出現新一波下調存款利率，市場預計是為下調政策利率做準備，有分析甚至預期人

民銀行將於下周下調１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）利率最多１０基點，然後在第三季降準。中

信證券發表研報認為，６月一年期ＭＬＦ利率或將下調５－１０基點。除此以外，銀行也存在進

一步下調存款產品利率的空間。研報指，進入６月，下半年穩增長的重要窗口期正式到來，疊加

近期部分經濟金融數據和市場情緒看，降息的必要性明顯抬升。

寬鬆預期燃點，Ａ場大型銀行股表現上揚，農業銀行（滬：６０１２８８）升１﹒４％，中

國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒２５％，工商銀行（滬：６０１３９８）、建設銀行

（滬：６０１９３９）升０﹒８％；招商銀行（滬：６０００３６）漲１﹒２％，浦發銀行

（滬：６０００００）升１％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）揚０﹒８％，光大銀行

（滬：６０１８１８）升０﹒９％。（ｅｙ）

