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AH股新聞

07/06/2023 09:03

《駐滬專電》長三角將打造新能源車和智能網聯車世界級產業集群

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕７日上海專電》２０２３年度長三角地區主要領導座談會日
前在安徽合肥舉行。會議提出，江浙滬皖三省一市將構建世界一流的重大科技基礎設施集群，促
進長三角大科學裝置集群共建共享；全力打造新能源汽車和智能網聯汽車世界級產業集群，謀劃
建設長三角區域量子通信城際干線網絡，加快建設數字長三角，加強跨地區產業鏈供需對接合作

　　同時，推動高水平對外開放，三省一市自貿區將聯動發展，落實長三角「一帶一路」合作共
建機制，聯合開展出海招商等活動，推進世界級機場群建設。攜手推進生態環境共保聯治，加快
推進長江、淮河、江淮運河、新安江生態廊道，皖西大別山區和皖南－浙西－浙南山區長三角生
態屏障建設。
　　此外，要實現長三角區域公共圖書館、國有博物館、Ａ級旅游景區支持社會保障卡一卡通用
，完善長三角醫保協同發展機制，共建國家區域醫療中心，在養老機構等級評定、養老護理職業
技能等級認定、長期護理保險異地結算等方面開展長三角區域一體化試點。
　　長三角還將促進區域協調發展，推進滬蘇浙城市結對合作幫扶皖北城市取得標志性進展。推
進長三角行政執法一體化、消費維權一體化、質量基礎一體化，鼓勵長三角銀行金融機構落實跨
區域協同授信。

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