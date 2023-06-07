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AH股新聞

07/06/2023 09:03

《中國要聞》傳監管摸底信貸需求、房地產市場，為常規摸底調查

　　《經濟通通訊社７日專訊》據《２１世紀經濟報道》指，多地金融監管部門近日開展調研，
對當前經濟信貸需求、房地產市場、金融風險變化等情況開展調研。
　　有業內人士指，當地監管部門詢問了金融機構、房地產企業等對市場的意見和看法，現場以
聽取意見為主。此次監管調研為每年常規的摸底調查，主要是了解當前市場情況，今年與往年相
比沒有區別。
　　監管部門主要了解商業銀行當前的信貨需求、項目儲備和信貨投放情況，當前主要金融支持
政策落地實施情況，繼續開展減費讓利的空間和制約因素等情況，以及今年以來不良貸款變化情
況，尤其是融資平台、房地產領域、小微企業貸款的潛在風險變化情況。
　　此次調研了解了房地產市場運行情況，向金融機構了解了房地產貸款的特點和問題，監管部
門出台支持房企融資政策後，當前「保交樓」推進實施情況，房地產企業的融資環境是否改善等

　　對於房地產企業，現場也調研了房地產企業銷售、融資和投資等情況。對於房地產企業銷售
，詢問了房企今年項目銷售情況，對後續銷售變化的預期情況。從居民看房、咨詢、成交量等情
況看，預計今年居民購房需求是否明顯回暖，當前房企庫存變化等情況。（ｌｃ）

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