《經濟通通訊社７日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，美國國務卿布林肯計劃未來數星

期內訪問中國，與中國高層官員舉行會談，也有可能與國家主席習近平見面，目前具體訪問時間

仍未確定。美國國務院回應報道時，表示目前沒有外訪行程公布，又重申布林肯的訪華行程，將

在條件容許的情況下重新安排。

布林肯原本計劃２月訪華，但因中美氣球事件取消，其後報道指北京不打算重新安排布林肯

的訪華行程。布林肯早前多次表示，希望重新安排今年訪華，強調美中保持高層溝通的重要性。



＊中美其他領域的高層已恢復交流＊



周一（５日），美國國家安全委員會發言人柯比稱，中國在海上和空中的軍事攔截行為表明

北京方面「日益咄咄逼人」，警告會引致傷亡事件。中國外交部發言人王文斌則表示，是美國的

軍用艦機不遠萬里跑到中國的家門口挑釁。

雖然中國拒絕美方關於安排兩國防長會晤的提議，但其他領域的高層交流已經恢復。美國國

務院亞太事務助理國務卿康達周一已獲中國外交部副部長馬朝旭會見，並和外交部美大司司長楊

濤舉行會談。上個月美國國家安全顧問沙利文和中央外辦主任王毅舉行了會晤，據悉中情局局長

伯恩斯也在上月來過中國。（ｊｔ）

