《經濟通通訊社７日專訊》據官媒《證券時報》報道，明日多家國有大行將下調存款利率，

涵蓋人民幣、美元幣種。

其中，有大行調整人民幣存款掛牌利率，活期存款掛牌利率較此前下調５個基點至０﹒２％

，定期存款整存整取產品中，３個月期、６個月期、１年期掛牌利率保持不變，分別為

１﹒２５％、１﹒４５％和１﹒６５％，２年期掛牌利率下調１０個基點至２﹒０５％，３年期

和５年期掛牌利率均下調１５個基點分別至２﹒４５％和２﹒５％。此外，零存整取、整存領取

、存本取息品種的掛牌利率保持不變，通知存款掛牌利率保持不變。

報道引述一間大行網點的最新存款執行利率表顯示，６月８日起，該行５年期定期存款執行

利率將「破３」，達到２﹒９％；部分中長期大額存單的執行利率下調幅度達２０個基點。值得

注意的是，同一家銀行在各地的具體執行利率會略有不同，要以當地為準。

去年９月，部分國有大行、股份行率先下調人民幣存款掛牌利率，隨後部分城商行、農商行

跟隨下調。內媒分析指，此次國有大行再度下調人民幣存款掛牌利率，預計將利於緩解銀行淨息

差不斷收窄的壓力，進而利於金融系統穩定；報道更暗示政策降息正在路上，指存款利率下調引

發的銀行資金成本下行，將有利於為貸款報價利率（ＬＰＲ）的進一步下行積蓄動能，從而利好

企業和個人融資成本的進一步下降。



＊中信證券：大行調降存款利率，進一步緩解大行負債端壓力＊



值得注意的是，長期存款成本是此次大行主要的壓降對象，這主要是因為當前中長期存款利

率遠高於同期市場利率，此番下調利於防範因利率「倒掛」引發的資金空轉問題。中信證券銀行

組研報此前預計，大行調降存款利率，主要影響高於市場利率的長端存款利率，進一步緩解大行

負債端壓力。對於全行業而言，不排除後續股份行和城農商行根據自身經營與供求狀況，跟進調

降存款利率。

此外，有市場分析認為，存款利率降低，意味著ＬＰＲ下降空間打開。光大證券首席金融業

分析師王一峰近日表示，存款「再降息」為ＬＰＲ報價下調提供緩衝墊，三季度不排除擇機啟動

ＭＬＦ降息。（ｊｔ）

