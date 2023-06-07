《經濟通通訊社７日專訊》據《彭博》引述消息報道指，市場利率定價自律機制上周建議國

有大行調降三年期及以上的定期存款利率１０個基點，下調活期存款利率５個基點，各家銀行正

對此進行評估，最早本周進行調整，據內地《證券時報》引述大行總行人士證實人民幣存款利率

將有所下調。滬深股市昨日尾盤急跌，今早稍稍高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒０７％

，報３１９７﹒４７點，差一步上三千二，深成指高開０﹒０９％，創業板指低開０﹒２６％，

家電、保險股造好，石油股走低。

《證券時報》又指出，美元定期存款根據不同期限和不同規模亦有調降，５萬美元（含）以

上的１年期定期美元存款利率不高於４﹒３％，有的大行已於昨日（５日）落地，另有大行將於

近日實施。外電指美元定期存款利率定價上限降幅高達１００個基點。

４月一系列經濟數據顯示中國經濟復甦有放緩跡象，內地銀行將出現新一波下調存款利率，

市場預計是為下調政策利率做準備，有分析甚至預期人民銀行將於下周下調１年期ＭＬＦ利率最

多１０基點，然後在第三季降準。

繼專家呼籲一線城市房地產限購應適時優化調整後，有媒體引述易居研究院研究總監嚴躍進

意見指，在４月份至５月份銷售數據不好的情況下，６月份的購房政策應該給予更多支持，後續

政策寬鬆的預期會強化，預計６月份會有新的政策出台，而且部分政策工具可能超出過去的常規

工具範疇。

種種放水先兆讓人民幣貶值壓力持續，人民幣兌一美元中間價今報７﹒１１９６，較上個交

易日跌１２１點子，兩連跌，續刷２０２２年１２月１日以來逾半年新低。

人民銀行進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，即今日淨回籠１１０億元，連續３

日收水共６９０億元。（ｅｙ）

