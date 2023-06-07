《經濟通通訊社７日專訊》海外需求減少令中國經濟遭受進一步考驗，海關總署公布，按美

元計價，５月中國出口２８３５億美元，下降７﹒５％，遠遜於市場預期的下降０﹒４％，創四

個月最大降幅，不過進口２１７６﹒９億美元，下降４﹒５％，仍優於市場預期的下降８％。至

於５月貿易順差顯示為６５８﹒１億美元，低於市場預期的９２０億美元，收窄１６﹒１％。分

析指，隨著全球需求減弱，中國今年的出口將收縮，經濟風險增加。

進出口數據暫未有打擊股票市場，貨幣寬鬆預期令Ａ股今早有所支持，不過工業類股票表現

偏弱令股市表現受限，滬綜指半日收升０﹒０２％，報３１９５﹒８８點，三千二曾破但未企穩

，深成指跌０﹒３７％，創業板指更跌１﹒３２％。

兩市半日成交５０２３億元（人民幣．下同），較上個交易日（６日）同時段成交減少

８﹒８％。



＊下周政策降息預期燃，銀行股上揚＊



據《彭博》引述消息報道指，市場利率定價自律機制上周建議國有大行調降三年期及以上的

定期存款利率１０個基點，下調活期存款利率５個基點，各家銀行正對此進行評估，最早本周進

行調整，官媒《證券時報》引述大行總行人士證實人民幣存款利率將有所下調。

內地銀行出現新一波下調存款利率，市場預計是為下調政策利率做準備，有分析甚至預期人

民銀行將於下周下調１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）利率最多１０基點，然後在第三季降準。

寬鬆預期燃點，Ａ場大型銀行股表現上揚，農業銀行（滬：６０１２８８）升１﹒７％，中

國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒３％，工商銀行（滬：６０１３９８）走高１％，建設銀行

（滬：６０１９３９）升０﹒９％；浦發銀行（滬：６０００００）升１﹒１％，招商銀行

（滬：６０００３６）、光大銀行（滬：６０１８１８）同升０﹒９％，郵儲銀行

（滬：６０１６５８）揚０﹒４％。

有媒體引述易居研究院研究總監嚴躍進意見指，６月份的購房政策應該給予更多支持，後續

政策寬鬆的預期會強化，預計６月份會有新的政策出台，而且部分政策工具可能超出過去的常規

工具範疇。金地集團（滬：６００３８３）漲２﹒５％，招商蛇口（深：００１９７９）升

１﹒５％，陸家嘴（滬：６００６６３）升１﹒４％，保利發展（滬：６０００４８）升

０﹒７％，萬科Ａ（深：０００００２）升０﹒６％。



＊摩笛吹響，寧德時代股價挫＊



美國政府網站顯示，所有特斯拉（Ｔｅｓｌａ）旗下全部Ｍｏｄｅｌ ３車型都符合

７５００美元的電動汽車稅收抵免條件。根據美國政府的《通脹削減法案》，只有北美生產的電

池和車輛才能獲得政府的稅收優惠。市場猜測特斯拉Ｍｏｄｅｌ ３汽車的稅收抵免可能對中國

電池製造商的供應鏈產生負面影響，寧德時代（深：３００７５０）今早低開後跌幅擴大，現瀉

５﹒６％，報２０６﹒９８元。

摩根士丹利發研究報告稱，看到電池材料公司的利潤率逆風大部分已被股價反應，但寧德時

代可能在市場份額和利潤率方面面臨的風險在增加，將公司評級從同等權重下調至低配。報告指

出，預計短期電池產能依然過剩，使得價格戰不可避免，今年下半年二線電池製造商可能會採用

更加激進的價格戰略以獲得市場份額，將寧德時代目標價下調約１６％至１８０元。（ｅｙ）

