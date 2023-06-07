《經濟通通訊社７日專訊》海外需求減少令中國經濟遭受進一步考驗，海關總署公布，按美

元計價，５月中國出口２８３５億美元，下降７﹒５％，遠遜於市場預期的下降０﹒４％，創四

個月最大降幅，不過進口２１７６﹒９億美元，下降４﹒５％，仍優於市場預期的下降８％。至

於５月貿易順差顯示為６５８﹒１億美元，低於市場預期的９２０億美元，收窄１６﹒１％。

進出口數據對股票市場指數表現影響不大，貨幣寬鬆預期令Ａ股今早有所支持，不過工業類

股票表現偏弱令股市表現受限，午後旅遊、傳媒、消費等板塊升幅居前，惟白酒股跌幅擴大，總

結全日滬綜指在好淡拉鋸下僅升０﹒０８％，報３１９７﹒７６點，曾破整數關但未企穩，連續

第二日收盤低於三千二；深成指跌０﹒６％，創業板指更跌１﹒６１％。

接下來中國將密集公布５月經濟數據，股市交投馬上回落，兩市全日成交８１４５億元（人

民幣．下同），按日急減少１３﹒１％。

外電分析，中國５月出口降幅受去年基數高影響，但也反映出全球需求的疲軟，經濟學家預

計中國今年的出口仍將收縮，經濟風險增加，年內餘下時間中國政府將面臨持續提振內需的壓力

，宏觀政策可能加大支持力度。



＊寬鬆亮綠燈，銀行股開車＊



進出口數據進一步印證中國經濟面臨巨大壓力，有傳市場利率定價自律機制上周建議國有大

行調降三年期及以上的定期存款利率１０個基點，下調活期存款利率５個基點，各家銀行正對此

進行評估，最早本周進行調整，官媒《證券時報》引述大行總行人士證實人民幣存款利率將有所

下調。

內地銀行出現新一波下調存款利率，市場預計是為下調政策利率做準備，有分析甚至預期人

民銀行將於下周下調１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）利率最多１０基點，然後在第三季降準。

寬鬆預期燃點，Ａ場大型銀行股表現上揚，農業銀行（滬：６０１２８８）升１﹒７％，建

設銀行（滬：６０１９３９）升１﹒５％，中國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒３％，工商銀

行（滬：６０１３９８）走高１％；郵儲銀行（滬：６０１６５８）揚１﹒２％，浦發銀行

（滬：６０００００）升１﹒１％，招商銀行（滬：６０００３６）升０﹒７％，光大銀行

（滬：６０１８１８）同升０﹒６％。

房地產方面亦需要政策鬆綁。有媒體引述易居研究院研究總監嚴躍進意見指，６月份的購房

政策應該給予更多支持，後續政策寬鬆的預期會強化，預計６月份會有新的政策出台，而且部分

政策工具可能超出過去的常規工具範疇。金地集團（滬：６００３８３）漲１﹒９％，萬科Ａ

（深：０００００２）升１﹒１％，保利發展（滬：６０００４８）升１％，招商蛇口

（深：００１９７９）升０﹒９％。



＊創業板股王摔倒，遭大摩唱淡＊



美國政府網站顯示，所有特斯拉旗下全部Ｍｏｄｅｌ ３車型都符合７５００美元的電動汽

車稅收抵免條件。根據美國政府的《通脹削減法案》，只有北美生產的電池和車輛才能獲得政府

的稅收優惠。市場猜測特斯拉Ｍｏｄｅｌ ３汽車的稅收抵免可能對中國電池製造商的供應鏈產

生負面影響，寧德時代（深：３００７５０）今早低開後跌幅擴大，全日瀉５﹒５％，報

２０７﹒３元。

摩根士丹利發研究報告稱，看到電池材料公司的利潤率逆風大部分已被股價反應，但寧德時

代可能在市場份額和利潤率方面面臨的風險在增加，將公司評級從同等權重下調至低配。報告指

出，預計短期電池產能依然過剩，使得價格戰不可避免，今年下半年二線電池製造商可能會採用

更加激進的價格戰略以獲得市場份額，將寧德時代目標價下調約１６％至１８０元。

華夏航空（深：００２９２８）此前配發的２﹒１億股申請解除限售，有關股份數量佔公司

總股本１６﹒４５％，觸發股民逃難潮，股價跌停，報８﹒４２元創上市新低，封單逾３萬張。

（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７９８﹒５８ －０﹒２５

上證綜合指數 ３２０１﹒６４ ＋０﹒２０ ２３８０﹒８８

上證Ａ股指數 ３３５６﹒０７ ＋０﹒２０

深證成份指數 １０７２７﹒７３ －０﹒４２ ３５６３﹒４４

深圳創業板指數 ２１３４﹒２７ －１﹒４１

上證Ｂ股指數 ２７３﹒３５ ＋０﹒２１ ０﹒５４

深證Ｂ股指數 １１１４﹒８５ ＋０﹒３４ ０﹒２７

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