《經濟通通訊社７日專訊》上證Ａ股指數全日收市升０﹒０７％，報３３５１﹒９７點。

據《彭博》引述消息報道指，市場利率定價自律機制上周建議國有大行調降三年期及以上的

定期存款利率１０個基點，下調活期存款利率５個基點，各家銀行正對此進行評估，最早本周進

行調整。華泰證券認為，監管大力引導存款利率下行，可緩解息差壓力。大型銀行股向好，農業

銀行（滬：６０１２８８）升１﹒７％，中國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒３％，工商銀行

（滬：６０１３９８）走高逾１％，建設銀行（滬：６０１９３９）升１﹒５％。

易居研究院研究總監嚴躍進稱，６月份的購房政策應該給予更多支持，後續政策寬鬆的預期

會強化，預計６月份會有新的政策出台，而且部分政策工具可能超出過去的常規工具範疇。金地

集團（滬：６００３８３）漲２％，招商蛇口（深：００１９７９）升０﹒９％。

白酒股跌幅顯著，貴州茅台（滬：６００５１９）跌近１％，山西汾酒

（滬：６００８０９）跌２﹒３％，今世緣（滬：６０３３６９）挫３﹒９％，舍得酒業

（滬：６００７０２）急跌２﹒６％，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）跌１﹒８％，口子窖

（滬：６０３５８９）跌１﹒６％。（ｊｔ）

