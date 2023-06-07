《經濟通通訊社７日專訊》深證成分指數全日收市跌０﹒６％，報１０７０８﹒８２點。

美國政府網站顯示，所有特斯拉（Ｔｅｓｌａ）旗下全部Ｍｏｄｅｌ ３車型都符合

７５００美元的電動汽車稅收抵免條件。根據美國政府的《通脹削減法案》，只有北美生產的電

池和車輛才能獲得政府的稅收優惠。市場猜測特斯拉Ｍｏｄｅｌ ３汽車的稅收抵免可能對中國

電池製造商的供應鏈產生負面影響，加上摩根士丹利發研究報告稱，預計短期電池產能依然過剩

，使得價格戰不可避免，將寧德時代目標價下調約１６％至１８０元人民幣。寧德時代

（深：３００７５０）今早低開後跌幅擴大，全日挫５﹒５％，報２０７﹒３元人民幣。

其他特斯拉概念股亦走低，天齊鋰業（深：００２４６６）跌１﹒４％，贛鋒鋰業

（深：００２４６０）跌１﹒４％，三花智控（深：００２０５０）跌０﹒９％，中航光電

（深：００２１７９）跌２﹒１％，天賜材料（深：００２７０９）跌２﹒４％，先導智能

（深：３００４５０）跌２﹒２％，世紀華通（深：００２６０２）跌０﹒９％，中偉股份

（深：３００９１９）跌１﹒４％。

新能源車股走勢疲弱，陽光電源（深：３００２７４）跌２﹒５％，億緯鋰能

（深：３０００１４）跌４﹒２％，長安汽車（深：０００６２５）跌２﹒８％，三花智控

（深：００２０５０）跌０﹒９％。（ｊｔ）

