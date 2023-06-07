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AH股新聞

07/06/2023 09:43

《Ａ股焦點》官媒預計地產行業６月或迎新政策出台，地產股續漲

　　《經濟通通訊社７日專訊》據官媒《證券日報》引述易居研究院研究總監嚴躍進報道，４月
份至５月份樓市銷售數據不好的情況下，６月份的購房政策應該給予更多支持，整體上，後續政
策寬鬆的預期會強化，預計６月份會有新的政策出台，而且部分政策工具可能超出過去的常規工
具範疇。
　　嚴躍進表示，青島此前發布的房地產政策調整說明近期市場壓力略大，預計二季度末，各地
對於購房方面的政策會有進一步寬鬆的可能，也會有多個維度的措施。
　　東方金誠首席宏觀分析師王青表示，６月份，各地或將進一步加大房地產行業政策支持力度
，推行「帶押過戶」的節奏有可能加快；後期也不排除出台二套房貸利率政策靈活調整機制的可
能；下半年，在ＭＬＦ利率保持穩定的前景下，作為房貸利率的定價基準，５年期以上ＬＰＲ報
價有可能單獨下調。
　　地產股今早延續升勢，濱江集團（深：００２２４４）漲３﹒８％，新城控股
（滬：６０１１５５）升超３％，保利發展（滬：６０００４８）升２﹒７％，招商蛇口
（深：００１９７９）升２﹒７％，萬科Ａ（深：０００００２）升２﹒２％，陸家嘴
（滬：６００６６３）升１﹒７％，華僑城Ａ（深：００００６９）升１﹒５％，格力地產
（滬：６００１８５）升１﹒２％，上海臨港（滬：６００８４８）彈１﹒１％。（ｊｔ）

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