《經濟通通訊社７日專訊》據官媒《證券日報》引述易居研究院研究總監嚴躍進報道，４月

份至５月份樓市銷售數據不好的情況下，６月份的購房政策應該給予更多支持，整體上，後續政

策寬鬆的預期會強化，預計６月份會有新的政策出台，而且部分政策工具可能超出過去的常規工

具範疇。

嚴躍進表示，青島此前發布的房地產政策調整說明近期市場壓力略大，預計二季度末，各地

對於購房方面的政策會有進一步寬鬆的可能，也會有多個維度的措施。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，６月份，各地或將進一步加大房地產行業政策支持力度

，推行「帶押過戶」的節奏有可能加快；後期也不排除出台二套房貸利率政策靈活調整機制的可

能；下半年，在ＭＬＦ利率保持穩定的前景下，作為房貸利率的定價基準，５年期以上ＬＰＲ報

價有可能單獨下調。

地產股今早延續升勢，濱江集團（深：００２２４４）漲３﹒８％，新城控股

（滬：６０１１５５）升超３％，保利發展（滬：６０００４８）升２﹒７％，招商蛇口

（深：００１９７９）升２﹒７％，萬科Ａ（深：０００００２）升２﹒２％，陸家嘴

（滬：６００６６３）升１﹒７％，華僑城Ａ（深：００００６９）升１﹒５％，格力地產

（滬：６００１８５）升１﹒２％，上海臨港（滬：６００８４８）彈１﹒１％。（ｊｔ）

