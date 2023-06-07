《經濟通通訊社７日專訊》美國政府網站顯示，所有特斯拉（Ｔｅｓｌａ）旗下全部

Ｍｏｄｅｌ ３車型都符合７５００美元的電動汽車稅收抵免條件。根據美國政府的《通脹削減

法案》，只有北美生產的電池和車輛才能獲得政府的稅收優惠。市場猜測特斯拉Ｍｏｄｅｌ ３

汽車的稅收抵免可能對中國電池製造商的供應鏈產生負面影響，寧德時代（深：３００７５０）

今早低開後跌幅擴大，現瀉６﹒１％，報２０５﹒９１元人民幣。

寧德時代早前表示，公司與客戶戰略合作關係沒有發生變化，會持續深化和提升。此外，針

對電池是否被美國海關扣押的問題，寧德時代方面表示，經核查，沒有相關情況。

特斯拉入門級Ｍｏｄｅｌ ３的起價為３２７４０美元，在獲得美國稅收減免後，再次低於

傳說中的３５０００美元大關。特斯拉的美國官網顯示，每輛新的Ｍｏｄｅｌ ３在美國都有資

格獲得７５００美元（約５３１７５元人民幣）的稅收減免。



＊大摩將寧德時代目標價下調約１６％＊



另外，摩根士丹利發出研究報告稱，看到電池材料公司的利潤率逆風大部分已被股價反應，

但寧德時代可能在市場份額和利潤率方面面臨的風險在增加，將公司評級從同等權重下調至低配

。報告指出，預計短期電池產能依然過剩，使得價格戰不可避免，今年下半年二線電池製造商可

能會採用更加激進的價格戰略以獲得市場份額，將寧德時代目標價下調約１６％至１８０元人民

幣。（ｊｔ）

