《經濟通通訊社７日專訊》近日一封題為《保護中小汽車零配件實體企業刻不容緩－致長安

汽車採購部的申訴函》在網上流傳。《申訴函》提到，２０２３年３月２８日，長安汽車

（深：０００６２５）採購部向其數百家供應商發函，利用其掌控的對供應商的未付款，通知將

對供應商的貨款直接扣款１０％，以應對其遇到部分車企降價引起的汽車市場部分車型滯銷。長

安汽車投資者關係部對此表示，目前公司沒有收到申訴函，內部正在落實核查此情況。

長安汽車目前仍跌２﹒７％，報１１﹒５４元人民幣。



＊業界：長安汽車強扣供應商貨款行為太強硬＊



上述《申訴函》提到，２０２３年３月２８日，長安汽車公司採購部不顧合同約束向其數百

家供應商貿然發出「基於生存、戰略、競爭、客戶－共同應付－致供應商夥伴的函」，其中心含

義是利用其掌控的對供應商的未付款，通知和宣布將對供應商的貨款直接扣款１０％，以應對其

遇到部分車企降價引起的汽車市場部分車型滯銷。

據報道，如果供應商要求付款，則會被長安汽車「系統裏面一刀切，按照款項９０％支付」

。有供應商表示，作為供應商每年都會配合主機廠降價，但是從來沒有像這樣直接在系統裏扣除

，幅度也沒有１０％那麼大。

據了解，根據業界常規做法，主機廠與供應商之間會有協議。協議中，會簽署價格變動條款

，比如說因為原材料的漲價或者跌價，可以進行價格調整。另外根據供應規模和技術改進也可能

有３％－５％的降幅。但所有的價格變動，都基於雙方的談判以及根據契約進行。

而此次之所以會引發業界特別關注，是因為主機廠直接砍掉１０％貨款，這種行為之前並不

多見。報道指，除了長安汽車之外，上汽乘用車、吉利汽車（００１７５）均有與供應商商討配

合其降價的行為，但形式上沒有長安汽車那麼強硬。（ｊｔ）

