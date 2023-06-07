《經濟通通訊社７日專訊》企查查ＡＰＰ顯示，大連萬達集團股份有限公司所持有的大連萬

達商業管理集團股份有限公司１９﹒７９億元人民幣股權近日被凍結，執行法院為上海市虹口區

人民法院。

大連萬達商業管理集團股份有限公司成立於２００２年９月，法定代表人為張霖，註冊資本

４５﹒２７億元人民幣，大連萬達集團股份有限公司為第一大股東，持股比例５２﹒９７％。

標普全球評級５日宣布，下調萬達商管的評級至「ＢＢ」，並繼續將評級列入負面信用觀察

名單，以反映萬達商業子公司珠海萬達商管赴港ＩＰＯ相關的不確定性。



＊珠海萬達商管今年能否成功在港上市愈發不明朗＊



標普認為，珠海萬達商管能否於２０２３年年末前上市愈發不明朗，上市備案尚未獲得中國

證監會的批准。加上房地產開發業務遭遇不利因素影響，萬達商管母公司大連萬達集團的流動性

弱化。因此，標普將萬達商管的長期主體信用評級由「ＢＢ＋」下調至「ＢＢ」，同時將萬達商

業地產（香港） 有限公司的長期主體信用評級及其擔保的優先無抵押債券的長期債項評級自「

ＢＢ」下調至「ＢＢ－」。所有上述評級繼續列入負面信用觀察名單，２０２３年４月２８日這

些評級被列入此名單。

珠海萬達商管兩度赴港上市失敗後提出第三次申請，境外上市備案已於４月２０日獲中國證

監會受理，惟至今已過去六周，且中證監近日要求萬達商管補充材料，主要是要就外界對萬達商

管及其控股股東萬達商業的財務狀況的質疑作出回應，包括控股公司是否存在資金佔用、商場出

租率數據真實性以及戰略投資對賭協議所帶來的財務風險等。（ｓｌ）

