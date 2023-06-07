《經濟通通訊社７日專訊》中國駐歐盟使團團長傅聰５日會見歐委會氣候行動總司總司長范

登貝爾格，雙方就中歐綠色合作等問題進行積極而深入的交流，並就中歐環境與氣候高層對話、

歐盟碳邊境調節機制等問題交換意見。

傅聰表示，綠色是中歐關係的重要底色，中歐在綠色轉型方向志同道合，綠色合作大有可為

。當前全球格局深刻演變，氣變等環境挑戰日益凸顯，全球行動緊迫性持續上升，深化中歐綠色

合作對推動中歐關係發展、引領國際社會努力具有更加重要的意義。

傅聰指，中歐雙方應充分利用高層對話平台，強化機制引領，構建多主體、多層次、多形式

的綠色合作機制框架，深化在綠色復甦、環境技術、循環經濟、清潔能源等領域的務實合作。雙

方還可積極推進第三方綠色合作，特別是支持第三方發展中國家從高碳化石能源向低碳清潔高效

和可再生能源轉型。

范登貝爾格表示，歐方高度認同綠色應成為雙方合作的底色，歐中應做大做強綠色合作。中

國在應對氣候變化等全球挑戰中舉足輕重，歐方願同中方加強溝通協調，深化氣變等領域務實合

作，共同推動全球環境治理進程。（ｓｌ）

