《經濟通通訊社７日專訊》廣東省７日發布《關於進一步完善和落實積極生育支持措施的實

施意見》，強調要加快建設生育友好省，不斷深化優生優育及婦女兒童健康服務，完善托育、財

政、稅收、保險、教育、住房、就業等方面的生育支持措施，落實政府、用人單位和個人等多方

責任，積極營造良好社會氛圍，為推動廣東省實現適度生育水平、促進人口長期均衡發展提供有

力支撐。

其中提出，住房政策向多子女家庭傾斜，對在繳存城市無自有住房且租賃住房的多子女家庭

，可適當提高租房提取額度，或按照實際房租支出提取住房公積金；對購買首套自住住房的多子

女家庭，有條件的城市可給予適當提高住房公積金貸款額度等相關支持政策。

強化稅收、經濟補助等支持政策。落實好３歲以下嬰幼兒照護費用個人所得稅專項附加扣除

政策。建立對依法保障職工生育權益用人單位激勵機制。支持有條件的地區根據當地實際，對生

育的家庭給予一定額度的育兒補貼。

推動學前教育普及普惠發展。逐年增加公辦幼兒園學位供給，「十四五」期間新增３３萬個

以上公辦幼兒園學位，新建、改擴建２５００所公辦幼兒園。鼓勵和支持國有企事業單位、普通

高校、街道、村集體等舉辦公辦幼兒園。實施鄉村幼兒園質量提升項目等。（ｓｌ）

