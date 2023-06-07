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AH股新聞

07/06/2023 17:27

《中國要聞》內媒指東航最快本月中旬接收第二架Ｃ９１９國產飛機

　　《經濟通通訊社７日專訊》據內媒《澎湃新聞》報道，東航（００６７０）
（滬：６００１１５）最快將於６月中旬接收第二架國產大飛機Ｃ９１９。
　　東航於２０２２年１２月９日從商飛接收首架Ｃ９１９，飛機註冊號為Ｂ－９１９Ａ。今年
５月２８日，首架Ｃ９１９開啟首次商業載客飛行，從上海虹橋機場順利飛往北京首都機場，標
誌著Ｃ９１９正式進入民航市場，成為繼波音、空中巴士後，承擔國內幹線航線飛行的新機型。
（ｓｌ）

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