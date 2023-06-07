《經濟通通訊社７日專訊》海關總署公布，按美元計價，５月中國進出口５０１１﹒９億美

元，同比下降６﹒２％。其中，出口２８３５億美元，下降７﹒５％，遠遜於市場預期的下降

０﹒４％，創四個月最大降幅；進口２１７６﹒９億美元，下降４﹒５％，優於市場預期的下降

８％；貿易順差６５８﹒１億美元，低於市場預期的９２０億美元，收窄１６﹒１％。

按美元計價，前５個月中國進出口總值２﹒４４萬億美元，下降２﹒８％。其中，出口

１﹒４萬億美元，增長０﹒３％；進口１﹒０４萬億美元，下降６﹒７％；貿易順差

３５９４﹒８億美元，擴大２７﹒８％。



＊人民幣計５月進口增２﹒３％出口降０﹒８％＊



以人民幣計，５月份，中國進出口３﹒４５萬億元，同比增長０﹒５％。其中，出口

１﹒９５萬億元，下降０﹒８％；進口１﹒５萬億元，增長２﹒３％；貿易順差４５２３﹒３億

元，收窄９﹒７％。

前５個月，中國進出口總值１６﹒７７萬億元，增長４﹒７％。其中，出口９﹒６２萬億元

，增長８﹒１％；進口７﹒１５萬億元，增長０﹒５％；貿易順差２﹒４７萬億元，擴大３８％

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