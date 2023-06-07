《經濟通通訊社７日專訊》海關總署公布，按美元計價，５月中國進出口５０１１﹒９億美
元，同比下降６﹒２％。其中，出口２８３５億美元，下降７﹒５％，遠遜於市場預期的下降
０﹒４％，創四個月最大降幅；進口２１７６﹒９億美元，下降４﹒５％，優於市場預期的下降
８％；貿易順差６５８﹒１億美元，低於市場預期的９２０億美元，收窄１６﹒１％。
按美元計價，前５個月中國進出口總值２﹒４４萬億美元，下降２﹒８％。其中，出口
１﹒４萬億美元，增長０﹒３％；進口１﹒０４萬億美元，下降６﹒７％；貿易順差
３５９４﹒８億美元，擴大２７﹒８％。
＊人民幣計５月進口增２﹒３％出口降０﹒８％＊
以人民幣計，５月份，中國進出口３﹒４５萬億元，同比增長０﹒５％。其中，出口
１﹒９５萬億元，下降０﹒８％；進口１﹒５萬億元，增長２﹒３％；貿易順差４５２３﹒３億
元，收窄９﹒７％。
前５個月，中國進出口總值１６﹒７７萬億元，增長４﹒７％。其中，出口９﹒６２萬億元
，增長８﹒１％；進口７﹒１５萬億元，增長０﹒５％；貿易順差２﹒４７萬億元，擴大３８％
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