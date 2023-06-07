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AH股新聞

07/06/2023 11:15

【聚焦數據】中國首５月對美國出口降８﹒５％，進口增３﹒９％

　　《經濟通通訊社７日專訊》海關總署公布，今年首５月，中國對東盟、歐盟進出口增長，對
美國、日本下降。美國為第三大貿易夥伴，首５月與美國貿易總值為１﹒８９萬億元（人民幣．
下同），下降５﹒５％，其中，對美國出口１﹒３８萬億元，下降８﹒５％；自美國進口
５０８２﹒９億元，增長３﹒９％；對美貿易順差８７０５﹒７億元，收窄１４﹒５％。
　　前５個月，東盟為第一大貿易夥伴，與東盟貿易總值為２﹒５９萬億元，增長９﹒９％，佔
我外貿總值的１５﹒４％。其中，對東盟出口１﹒５６萬億元，增長１６﹒４％；自東盟進口
１﹒０３萬億元，增長１﹒４％；對東盟貿易順差５２３８﹒６億元，擴大６４﹒３％。
　
＊首５月對日貿易順差１９８﹒８億元，去年同期為逆差５９９億元＊
　
　　歐盟為第二大貿易夥伴，首５月與歐盟貿易總值為２﹒２８萬億元，增長３﹒６％，佔
１３﹒６％。其中，對歐盟出口１﹒４８萬億元，增長２﹒４％；自歐盟進口８０００﹒４億元
，增長５﹒８％；對歐盟貿易順差６７９０﹒９億元，收窄１﹒３％。
　　日本為第四大貿易夥伴，首５月與日本貿易總值為９０２６﹒６億元，下降３﹒５％，佔
５﹒４％。其中，對日本出口４６１２﹒７億元，增長５﹒４％；自日本進口４４１３﹒９億元
，下降１１﹒３％；對日貿易順差１９８﹒８億元，去年同期為貿易逆差５９９億元。
　　同期，對「一帶一路」沿線國家合計進出口５﹒７８萬億元，增長１３﹒２％。其中，出口
３﹒４４萬億元，增長２１﹒６％；進口２﹒３４萬億元，增長２﹒７％。（ｃｔ）

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