  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

07/06/2023 11:26

【聚焦數據】首５月民企進出口比重超五成，外商進出口降７﹒６％

　　《經濟通通訊社７日專訊》海關總署公布，前５個月，民營企業進出口８﹒８６萬億元（人
民幣．下同），增長１３﹒１％，佔中國外貿總值超過五成，達５２﹒８％，比去年同期提升
３﹒９個百分點。其中，出口６﹒０９萬億元，增長１６﹒２％，佔出口總值的６３﹒３％；進
口２﹒７７萬億元，增長６﹒８％，佔進口總值的３８﹒８％。
　　國有企業進出口２﹒７６萬億元，增長４﹒７％，佔中國外貿總值的１６﹒４％。其中，出
口７６０４﹒５億元，增長８﹒８％；進口２萬億元，增長３﹒２％。同期，外商投資企業進出
口５﹒１萬億元，下降７﹒６％，佔中國外貿總值的３０﹒４％。其中，出口２﹒７５萬億元，
下降６﹒８％；進口２﹒３５萬億元，下降８﹒５％。
　
＊手機出口跌６﹒４％，汽車出口大增逾１﹒２倍＊
　
　　機電產品、勞密產品出口均增長。前５個月，中國出口機電產品５﹒５７萬億元，增長
９﹒５％，佔出口總值的５７﹒９％。其中，自動數據處理設備及其零部件５０９１﹒５億元，
下降１８﹒１％；手機３３９７﹒７億元，下降６﹒４％；汽車２６６７﹒８億元，增長
１２４﹒１％。同期，出口勞密產品１﹒６５萬億元，增長５﹒４％，佔１７﹒２％。其中，服
裝及衣著附件４２１８﹒９億元，增長６﹒６％；紡織品３９０４﹒８億元，下降２﹒４％；塑
料製品２９４０﹒２億元，增長９％。（ｓｌ）

香港社會風氣保守，繪麗奈出現或帶來改變？繪麗奈即將作客《男男女女‧嘉點情趣》，立即留言提問！► 立即提問

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【etnet賞你】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金