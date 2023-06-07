《經濟通通訊社７日專訊》海關總署公布，前５個月，民營企業進出口８﹒８６萬億元（人

民幣．下同），增長１３﹒１％，佔中國外貿總值超過五成，達５２﹒８％，比去年同期提升

３﹒９個百分點。其中，出口６﹒０９萬億元，增長１６﹒２％，佔出口總值的６３﹒３％；進

口２﹒７７萬億元，增長６﹒８％，佔進口總值的３８﹒８％。

國有企業進出口２﹒７６萬億元，增長４﹒７％，佔中國外貿總值的１６﹒４％。其中，出

口７６０４﹒５億元，增長８﹒８％；進口２萬億元，增長３﹒２％。同期，外商投資企業進出

口５﹒１萬億元，下降７﹒６％，佔中國外貿總值的３０﹒４％。其中，出口２﹒７５萬億元，

下降６﹒８％；進口２﹒３５萬億元，下降８﹒５％。



＊手機出口跌６﹒４％，汽車出口大增逾１﹒２倍＊



機電產品、勞密產品出口均增長。前５個月，中國出口機電產品５﹒５７萬億元，增長

９﹒５％，佔出口總值的５７﹒９％。其中，自動數據處理設備及其零部件５０９１﹒５億元，

下降１８﹒１％；手機３３９７﹒７億元，下降６﹒４％；汽車２６６７﹒８億元，增長

１２４﹒１％。同期，出口勞密產品１﹒６５萬億元，增長５﹒４％，佔１７﹒２％。其中，服

裝及衣著附件４２１８﹒９億元，增長６﹒６％；紡織品３９０４﹒８億元，下降２﹒４％；塑

料製品２９４０﹒２億元，增長９％。（ｓｌ）

