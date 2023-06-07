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AH股新聞

07/06/2023 11:26

【聚焦數據】首５月原油、煤進口量增價跌，集成電路進口降近兩成

　　《經濟通通訊社７日專訊》海關總署公布，前５個月，鐵礦砂、原油、煤進口量增價跌，天
然氣、大豆進口量價齊升。
　　前５個月，中國進口鐵礦砂４﹒８１億噸，增加７﹒７％，進口均價（下同）每噸
７９１﹒５元（人民幣．下同），跌４﹒５％；原油２﹒３億噸，增加６﹒２％，每噸
４０２９﹒１元，跌１１﹒３％；煤１﹒８２億噸，增加８９﹒６％，每噸８７７元，下跌
１４﹒９％；成品油１８００﹒３萬噸，增加７８﹒８％，每噸４０６８﹒８元，下跌
２１﹒１％。
　
＊天然氣、大豆進口量價齊升，汽車進口量價同跌逾兩成＊
　
　　同期，進口天然氣４６２９﹒１萬噸，增加３﹒３％，每噸４００３﹒２元，上漲４﹒８％
；大豆４２３０﹒６萬噸，增加１１﹒２％，每噸４４６９﹒２元，上漲９﹒７％。
　　此外，進口初級形狀的塑料１１８２﹒７萬噸，減少６﹒８％，每噸１﹒０９萬元，下跌
１１﹒８％；未鍛軋銅及銅材２１３﹒９萬噸，減少１１％，每噸６﹒１萬元，下跌５﹒７％。
　　同期，進口機電產品２﹒４３萬億元，下降１３％。其中，集成電路１８６４﹒８億個，減
少１９﹒６％，價值９０５０﹒１億元，下降１８﹒４％；汽車２８﹒４萬輛，減少２６﹒９％
，價值１２３８﹒２億元，下降２１﹒７％。（ｓｌ）

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