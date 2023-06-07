《經濟通通訊社７日專訊》海關總署公布，以美元計價，５月中國進出口５０１１﹒９億（

美元．下同），同比下降６﹒２％，其中出口２８３５億元，下降７﹒５％，遜於預期的下降

０﹒４％，４月為上升８﹒５％；進口２１７６﹒９億元，下降４﹒５％，優於預期的下降８％

，４月為下降７﹒９％；貿易順差為６５８﹒１億元，低於市場預期的９２０億元，收窄

１６﹒１％，４月為９０２﹒１億元。



＊出口增長料仍放緩，宏觀政策或加大支持力度＊



《路透》指出，中國５月以美元計價出口下降７﹒５％，創四個月最大降幅；出口絕對金額

２８３５億元，創去年４月以來的次低水平，最低為今年２月的２１３８億元。今年前５個月出

口同比微弱增長０﹒３％。５月進口同比下降４﹒５％，表現優於預期，５月貿易順差同比收窄

但低於預期。分析人士認為，這些凸顯外部需求的脆弱，預計未來出口下降趨勢仍將延續。如果

出口持續大幅下跌或消費復甦明顯弱於預期，中國宏觀政策可能加大支持力度。

華創證券投資顧問部總經理屈慶表示，中國５月出口數據不太行，外需仍在往下降，顯示３

月出口好只是短期現象，預計未來出口下降趨勢仍將延續。５月出口降幅受去年基數高影響，而

６、７月仍然會受基數偏高影響，考慮到基數效應，出口也依然較弱。

瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤指出，５月開始的未來幾個月，中國出口的基數正在轉高。４月

出口到新興市場經濟體的連續增長勢頭似乎已開始減弱，這一勢頭可能會繼續，隨著全球經濟增

長持續放緩，預計未來幾個月中國出口增長將放緩。

凱投宏觀中國經濟主管Ｊｕｌｉａｎ Ｅｖａｎｓ－Ｐｒｉｔｃｈａｒｄ亦稱，中國出口料

進一步下降，並在今年晚些時候觸底。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威則表示，疲弱的出口進一步確認，在全球經濟

放緩之際，中國需要更依賴內需。年內餘下時間中國政府將面臨持續提振內需的壓力，因為全球

需求下半年料進一步走軟。



＊消費內需穩步復甦，進口或成拉動中國外貿主力＊



不過，５月進口同比降幅優於預期收窄，伴隨擴內需及消費的逐漸復甦，進口有望成為拉動

中國外貿的主力。凱投宏觀的Ｊｕｌｉａｎ Ｅｖａｎｓ－Ｐｒｉｔｃｈａｒｄ認為，隨著中國

重新開放的提振效應持續顯現，預計未來的季度中國進口將進一步改善。光大銀行金融市場部宏

觀研究員周茂華亦稱，中國消費和內需穩步復甦，企業補庫存逐步回暖等，有助於帶動進口改善

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