《經濟通通訊社７日專訊》海關總署發布的數據顯示，今年前５個月，中國貨物貿易進出口

總值１６﹒７７萬億元（人民幣．下同），同比增長４﹒７％。其中５月單月進出口３﹒４５萬

億元，增長０﹒５％，月度進出口連續４個月保持正增長。

具體來看，前５個月，出口９﹒６２萬億元，同比增長８﹒１％；進口７﹒１５萬億元，增

長０﹒５％；５月當月，出口１﹒９５萬億元，下降０﹒８％；進口１﹒５萬億元，增長

２﹒３％。

海關總署統計分析司司長呂大良表示，今年以來，經濟發展呈現回升向好態勢，為外貿穩定

增長提供了有力支撐。此外，陸續出台的外貿穩規模優結構系列政策措施，幫助外貿經營主體積

極應對外需走弱帶來的挑戰，有效捕捉市場機遇，推動我國外貿持續保持正增長。

從貿易方式看，一般貿易作為對外貿易的主要方式，進出口比重提升。民營企業繼續保持我

國外貿第一大經營主體位置。前５個月，有進出口實績的民營企業４３﹒９萬家，同比增加

８﹒８％，合計進出口８﹒８６萬億元，增長１３﹒１％，佔外貿總值的５２﹒８％，比去年同

期提升３﹒９個百分點。

此外，受「新三樣」產品出口快速增長拉動，前５個月，出口機電產品同比增長９﹒５％，

佔出口總值的５７﹒９％，出口勞動密集型產品１﹒６５萬億元，增長５﹒４％。（ｃｔ）

