《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》北京市城市管理委印發《北京市居住區新能

源汽車充電「統建統服」試點工作方案》。為解決居住區有車無停車位、無私人充電樁的新能源

車用戶「充電難」，市城管委提出試點工作方案，計劃用兩年時間，打造一批「統一選址原則、

統一建設標準、統一服務標準」的「統建統服」充電服務。

試點將基於現有公共充電服務體系，以居住區外周邊充電為主、居住區內公共充電為輔，提

供設置在家門口的「類私樁」公共充電服務。方案提出，試點將提供「三個５」體驗－－「找樁

距離不大於５００米、服務費不高於０﹒５元、排隊時間不長於５分鐘」。

試點鼓勵優先選取既有居住區中「私人自用樁隨車配建比不足４０％、５００米範圍內公共

充電樁數量不足」的區域為首批示範場景。針對需求缺口大的居住區，可在居住區５００米範圍

內的公建配建停車場、含Ｐ＋Ｒ停車場的社會公共停車場等建設公共充電設施。

根據試點方案，２０２３年５月至８月為試點探索階段，全市範圍內將新建或改擴建不少於

１５個「統建統服」充電服務試點。今年９月至明年５月為試點推廣階段，將根據試點經驗，在

全市居住區推廣「統建統服」充電服務。

