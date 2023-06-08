《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》國家金融監督管理總局局長李雲澤今日在

２０２３陸家嘴論壇上表示，要提高數字化智能化水平，真正做到「管住人、看住錢、扎牢制度

防火牆」。打好風險處置「組合拳」，做實做細應急預案，完善常態化風險處置機制，多渠道充

實處置資源，充分調動各方主動化險積極性。目前，中國金融業運行整體平穩，風險總體可控，

完全有條件有信心有能力守牢不發生系統性金融風險底線。

