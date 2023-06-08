《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》中證監主席易會滿今日在２０２３陸家嘴論
壇上表示，近期，股票波動有所加大，板塊熱點輪動加快，關於量化交易、市場公平性、資金短
線炒作、行業機構責任等討論增多。中證監高度重視資本市場監管，將持續加強市場交易行為的
監測監管，做好對量化交易等新型交易方式的跟蹤分析，對內幕交易、市場操縱等違規行為堅決
予以打擊，切實維護良性健康的市場秩序和生態。
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08/06/2023 11:22
【陸家嘴論壇】易會滿：做好對量化交易等新型交易跟蹤，加強監管
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》中證監主席易會滿今日在２０２３陸家嘴論
壇上表示，近期，股票波動有所加大，板塊熱點輪動加快，關於量化交易、市場公平性、資金短
線炒作、行業機構責任等討論增多。中證監高度重視資本市場監管，將持續加強市場交易行為的
監測監管，做好對量化交易等新型交易方式的跟蹤分析，對內幕交易、市場操縱等違規行為堅決
予以打擊，切實維護良性健康的市場秩序和生態。
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