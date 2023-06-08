《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》上海銀保監局今日與上海市地方金融監管局

共同發布《關於加快推進上海國際再保險中心建設的實施細則》，圍繞完善再保險市場基礎設施

體系和機構體系、深化再保險產品供給和創新能力、推動再保險高水平制度型對外開放、增強再

保險人才吸引和培養機制建設等，制定了２２條政策舉措。

《細則》提出，要通過支持各類型保險、再保險機構在滬設立再保險運營中心，引導全國再

保險資源向上海臨港國際再保險功能區集中。要將再保險金融基礎設施建設納入財政政策扶持範

圍。鼓勵有關區政府、管委會對保險機構和保險中介機構對接數字化再保險登記清結算平台所產

生的技術改造費用，按７０％比例（上限５０萬元人民幣）給予專項扶持。

同時，對在上海新註冊設立或新遷入的、經國家金融監管部門批准的中外資再保險機構、再

保險運營中心，在上海金融發展資金中按規定給予開辦、租房、增資和專項扶持。



＊探索建立新型風險轉移產品市場，支持建設國際再保險業務平台＊



在深化再保險產品供給和創新能力方面，要建立中大型風險、特殊風險的數據交換機制和資

源整合機制，服務電子信息、先進製造、生物醫藥、現代農業、智慧交通、新型能源、航空航天

及其他國家重點項目、國家重大科技攻關成果轉化應用。研究開展境內外機構共同參與的新型風

險轉移產品發行和交易試點，探索建立新型風險轉移產品市場，完善巨災風險和特殊風險分散資

本補充機制。

在推動再保險高水平制度型對外開放方面，支持在港新片區建設國際再保險業務平台。通過

平台審核的國際再保險分入保費，按照境內新增和不重複計算原則，納入全國各地區保險公司整

體保費收入範圍。支持境內外保險機構在該平台設立交易席位，依法合規開展國際再保險業務和

相關中介服務活動。

在增強再保險人才吸引和培養機制建設方面，為再保險行業用人單位引進各類優秀人才提供

政策支持。對符合條件的人才給予人才公寓申請支持。將再保險人才列入「上海金才」開發計劃

重點支持範圍。

