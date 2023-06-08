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AH股新聞

08/06/2023 15:31

【陸家嘴論壇】周小川：上海國際金融中心需提高人民幣可兌換水平

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》博鰲亞洲論壇副理事長周小川今日在第十四
屆陸家嘴論壇上表示，要想進一步大幅度擴大上海國際金融中心建設，著力點可能要放在資本市
場的主力產品，例如股票、債券、外匯、信貸，以及支付等方面更大程度的市場開放，就要求顯
著提高人民幣可兌換的水平，進一步改革外匯管理體制。
　　當然，他指出，實現自由使用和自由兌換，也不是意味著１００％。人民幣自由使用和可兌
換實現之時，還要注意會引起國際收支平衡，匯率形成機制問題的關切，這些問題都想好以後，
上海國際金融中心建設有機會大幅度向前邁上更高的台階，人民幣國際地位也有望逐步提高。
　　在此基礎之上，上海作為國際金融中心的建設會涉及到如何發展金融產品，涉及到誰是投資
者，誰是融資者。
　　未來一個重要的進展，上海將允許外國企業，尤其是「一帶一路」國家的優質企業，可以通
過ＣＤＲ形式等在上海市場發行融資、掛牌交易。雖然這當中也會涉及許多政策的問題，但是應
該說，推進空間還是很大，對於上海國際金融中心建設也會有重要的推動作用。

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