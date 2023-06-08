《經濟通通訊社８日專訊》海信家電（００９２１）（深：０００９２１）公布，６月８日

，公司作為借款人與海信控股作為貸款人訂立《借款合同》，據此，海信控股同意向公司提供的

循環貸款為每日日終餘額不超過５億美元或等額其他幣種。借款合同將取代公司與海信控股就海

信控股向公司提供循環貸款訂立的日期為２０２１年８月３０日的借款合同。（ａｃ）

