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08/06/2023 18:15

《國企紅籌》海信家電（００９２１）：獲海信控股提供循環貸款

　　《經濟通通訊社８日專訊》海信家電（００９２１）（深：０００９２１）公布，６月８日
，公司作為借款人與海信控股作為貸款人訂立《借款合同》，據此，海信控股同意向公司提供的
循環貸款為每日日終餘額不超過５億美元或等額其他幣種。借款合同將取代公司與海信控股就海
信控股向公司提供循環貸款訂立的日期為２０２１年８月３０日的借款合同。（ａｃ）

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