《經濟通通訊８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



為強國建設民族復興注入強大精神力量

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

首屆文化強國建設高峰論壇７日下午在深圳開幕。國家主席習近平向論壇發賀信指，要繼續推動

文化繁榮、建設文化強國、建設中華民族現代文明，不斷促進人類文明交流互鑒，為強國建設、

民族復興注入強大精神力量。



全面註冊制重塑「打新」生態

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

截至６月７日，今年以來共有１４２隻新股上市，網上申購中簽率中位數為０﹒０４４％，高於

去年同期０﹒０３１％水平，也高於去年全年０﹒０３４％水平。專家表示，打新中簽率提升或

與全面註冊制下「新股不敗」神話終結有關。



外貿連續４個月保持正增長

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

海關總署７日發布數據顯示，今年前５個月，中國進出口總值１６﹒７７萬億元（人民幣．下同

），同比增長４﹒７％。其中，出口９﹒６２萬億元，增長８﹒１％；進口７﹒１５萬億元，增

長０﹒５％；貿易順差２﹒４７萬億元，擴大３８％。





《上海證券報》



前５月中國進出口增長４﹒７％

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

海關總署７日發布的最新數據顯示，今年前５個月，中國貨物貿易進出口總值為１６﹒７７萬億

元，同比增長４﹒７％，增速較１至４月回落１﹒１個百分點。其中，出口同比增長８﹒１％，

進口同比增長０﹒５％。



上海國際再保險中心建設提速

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

備受矚目的第十四屆陸家嘴論壇將於今日在上海舉行。記者了解到，其間，關於推進上海國際再

保險中心建設的相關實施細則有望出爐，一個面向全球的國際再保險交易市場將由此登場。



國有大行今起存款「降息」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

記者獲悉，部分國有大行今日起下調存款掛牌利率和優惠利率水平，其中活期存款掛牌利率下調

０﹒０５個百分點，兩年期定期存款掛牌利率下調０﹒１個百分點，三年期、五年期定期存款掛

牌利率下調０﹒１５個百分點。





《證券時報》



ＡＩ大模型引領智能生產

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

目前，ＡＩ技術正在逐步深度嵌入中國工業生產和高端製造的各個環節。工業領域從業人士直呼

迎來了「興奮時刻」。



北交所上市企業達２００家

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

隨著易實精密６月８日上市，北交所存量上市公司數量達到２００家，較去年同期數量翻番。整

體來看，北交所上市公司經營保持穩健，專精特新集聚，創新屬性明顯，社會責任意識不斷增強

，彰顯了較為強勁的發展韌性。



穩健的薪酬制度是券業高質量發展基礎

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近期，隨著一些券商年終獎的發放以及個別券商降薪方案的推出，薪酬又成焦點。儘管已經有了

一定預期，但面對「縮水」的收入，不少從業者表現出了本能的悲觀情緒，甚至有券商流出「討

薪小作文」。（ｌｃ）

