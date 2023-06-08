《鍾之日記》６月８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國聯儲局下周二（１３日）開始為期兩日的議息會議，美股三大指數隔晚個別發展，納指

跌１７１點，標指跌１６點，道指則升９１點。

恒指上日升１５２點，今日先低開２４點，早段曾跌１６５點至１９０８７，但其後跌勢未

有加劇，並維持窄幅上落，半日跌７４點，報１９１７７。午市初段依然平淡，及後多隻內房股

抽升，恒指走勢稍為好轉。即使科技股未有大幅上升，惟恒指最終仍能以升市終結。

恒指全日收報１９２９９，升４７點０﹒２５％，主板成交８４４﹒９８億元。



＊中字頭開車，滬指收回三千二＊



陸家嘴論壇今日在上海開幕，一行一局一會領導首次集體發聲。滬深股市早段疲態持續，午

後炒政策市，中字頭集體拉漲，帶動滬綜指倒升，全日升０﹒５％，報３２１３﹒５９點，時隔

兩日後收盤回歸三千二之上，深成指收升０﹒１３％，惟ＡＩＧＣ、晶片等板塊下跌，創業板指

收跌０﹒２８％。

兩市全日成交８５９６億元人民幣，按日增加５﹒５％，陸股通今日淨流入２９﹒５億元人

民幣。

另外，明早（９日）中國將公布５月ＣＰＩ及ＰＰＩ數據，市場預計ＣＰＩ同比增長

０﹒３％，關注數據會否進一步增加市場對中國通縮預期。



＊債務憂慮緩解，碧桂園復仇飆一成＊



據外電報道，碧桂園（０２００７）向投資者表示，預計多數銀行會將７月到期的銀團貸款

續作，比例高達８０％，此筆貸款餘額為１０億美元。公司管理層稱，這筆貸款約８０％至

９０％由中資銀行持有，又指可能需要提高增信力度，例如抵押投資物業，以贏得銀行支持。碧

桂園（０２００７）復仇飆升１０﹒２％，報１﹒７３元突破２０天線，碧桂園服務

（０６０９８）價則升４﹒３％。

其他內房股一同拉漲，中海宏洋（０００８１）、融創中國（０１９１８）升６﹒７％，雅

居樂（０３３８３）升５﹒９％，越地（００１２３）升５﹒２％，龍湖（００９６０）、中國

金茂（００８１７）升４﹒８％，新城發展（０１０３０）則揚４﹒３％。

六大國有銀行公布今日起下調人民幣存款利率，分析指在大行存款降息下，本月調降ＭＬＦ

利率及ＬＰＲ的預期快速升溫，另外市場預期本月將有更多樓市寬鬆措施出台。



＊首季虧轉盈，攜程喜洋洋＊



藍籌新貴攜程集團（０９９６１）第一季度業績扭虧為盈，淨利潤為３４億元人民幣，相對

去年同期淨虧損為１０億元人民幣，按季則增長６１﹒９％。經調整ＥＢＩＴＤＡ為２８億元人

民幣，經調整ＥＢＩＴＤＡ利潤率為３１％，相比２０２２年同期為２％，相比上季度為６％。

期內，得益於旅遊市場顯著復甦，淨營業收入按年升１﹒２倍至９２億元人民幣，超過

２０１９年疫情前同期。其中，住宿預訂營業收入為３５億元人民幣，按年升１﹒４倍，交通票

務營業收入為４２億元人民幣，升１﹒５倍，旅遊度假業務營業收入為３﹒９元人民幣，升

２﹒１倍，商旅管理業務營業收入為４﹒５億元人民幣，升１倍。

攜程指，第一季度國內外業務繼續呈現強勁復甦態勢，國內的酒店預訂量按年增長逾

１００％，本地遊酒店預訂量較２０１９年疫情前按年增長１５０％。出境酒店和機票預訂量恢

復到２０１９年疫情前同期水平的４０％以上，公司國際ＯＴＡ平台的機票預訂量同比增長超過

２００％，較２０１９年疫情前按年增長超過１００％。

攜程全日升５﹒１％，報２８２﹒４元人民幣，創逾１個月新高。



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