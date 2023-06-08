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AH股新聞

08/06/2023 10:13

《Ａ股焦點》知識產權、ＡＩＧＣ概念捱沽，出版業關注ＡＩ侵版權

　　《經濟通通訊社８日專訊》中文在線（深：３００３６４）、同方知網、中國工人出版社等
２６家單位共同發布國內首份有關ＡＩＧＣ（生成式ＡＩ）訓練數據版權的倡議書，倡議多方合
作共建ＡＩＧＣ版權保護生態的開端，國內ＡＩ企業對大模型訓練數據要有版權意識，亦為
ＡＩＧＣ研發者就規避版權爭議提供方向性指引。
　　知識產權概念股急瀉，中國出版（滬：６０１９４９）插水７﹒３％，天舟文化
（深：３００１４８）跌５﹒６％，長江傳媒（滬：６００７５７）跌５％，拓爾思
（深：３００２２９）跌４﹒４％，思美傳媒（深：００２７１２）跌４﹒２％，新華文軒
（滬：６０１８１１）走低４﹒１％，湯姆貓（深：３００４５９）跌３﹒８％，中國科傳
（滬：６０１８５８）跌３﹒６％。
　　ＡＩＧＣ概念亦散水，焦點科技（深：００２３１５）跌８％，中科信息
（深：３００６７８）跌７﹒１％，萬興科技（深：３００６２４）跌６﹒７％，藍色光標
（深：３０００５８走低５﹒６％，昆侖萬維（深：３００４１８）跌５﹒２％，拓爾思
（深：３００２２９）跌４﹒７％。
　　國家網信辦在４月就生成式人工智能管理辦法發表徵求意見稿。上周曾訪問中國的特斯拉
ＣＥＯ馬斯克曾在社交平台上透露，他認為中國將啟動對人工智能的監管。（ｅｙ）
　
　

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