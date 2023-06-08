《經濟通通訊社８日專訊》中文在線（深：３００３６４）、同方知網、中國工人出版社等

２６家單位共同發布國內首份有關ＡＩＧＣ（生成式ＡＩ）訓練數據版權的倡議書，倡議多方合

作共建ＡＩＧＣ版權保護生態的開端，國內ＡＩ企業對大模型訓練數據要有版權意識，亦為

ＡＩＧＣ研發者就規避版權爭議提供方向性指引。

知識產權概念股急瀉，中國出版（滬：６０１９４９）插水７﹒３％，天舟文化

（深：３００１４８）跌５﹒６％，長江傳媒（滬：６００７５７）跌５％，拓爾思

（深：３００２２９）跌４﹒４％，思美傳媒（深：００２７１２）跌４﹒２％，新華文軒

（滬：６０１８１１）走低４﹒１％，湯姆貓（深：３００４５９）跌３﹒８％，中國科傳

（滬：６０１８５８）跌３﹒６％。

ＡＩＧＣ概念亦散水，焦點科技（深：００２３１５）跌８％，中科信息

（深：３００６７８）跌７﹒１％，萬興科技（深：３００６２４）跌６﹒７％，藍色光標

（深：３０００５８走低５﹒６％，昆侖萬維（深：３００４１８）跌５﹒２％，拓爾思

（深：３００２２９）跌４﹒７％。

國家網信辦在４月就生成式人工智能管理辦法發表徵求意見稿。上周曾訪問中國的特斯拉

ＣＥＯ馬斯克曾在社交平台上透露，他認為中國將啟動對人工智能的監管。（ｅｙ）





