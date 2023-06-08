《經濟通通訊社８日專訊》養殖股大幅走高，分析料年初以來持續低迷的豬價將在三季度迎

拐點，新五豐（滬：６００９７５）漲９﹒１％，巨星農牧（滬：６０３４７７）漲７﹒７％，

華統股份（深：００２８４０）漲７﹒１％，溫氏股份（深：３００４９８）升５％，立華股份

（深：３００７６１）升３﹒１％，唐人神（深：００２５６７）升３﹒９％。

商品豬價格此前持續走低，從２６元╱公斤左右一路下跌至目前的１４元╱公斤左右，跌幅

約４５％。不過養殖龍頭企業披露５月生豬銷售簡報顯示，大部分龍頭企業生豬銷售量和銷售收

入仍有提升。對於豬價接下來的走勢，龍頭企業普遍持「謹慎樂觀」的態度。

豬企溫氏股份表示，按照往年經驗，８月至１０月為傳統消費旺季，傳統節日、社會慶祝活

動等較多，疊加部分地區醃臘需求，社會肉類消費需求相比上半年更加旺盛，豬價往往較高。對

於豬價持續下跌的影響，溫氏股份回應稱，經營端壓力不大，公司現金流充沛，三季度將繼續釋

放產能，全年目標為２６００萬噸。

浙商證券認為，年初開始能繁母豬有所去化，對應２－３個季度之後生豬供應將有所回落，

且下半年節假日較多，旅遊、聚餐等助力豬肉需求回暖，預計豬價將於三季度迎來拐點。

（ｄｗ）

