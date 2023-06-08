《經濟通通訊社８日專訊》摩根士丹利發布研報「看空」寧德時代（深：３００７５０），

將公司評級從「平配」下調至「低配」，在此影響下寧德時代７日盤中一度放量大跌逾６％，總

市值一度跌破９０００億元。惟隨後國內多家券商發文反駁稱，無須擔心寧德時代未來的市場份

額和利潤率，寧德時代（深：３００７５０）今日早段一度反彈逾１％，惟隨後升幅收窄，半日

微升０﹒２４％，報２０７﹒８元。

摩根士丹利發布報告，將寧德時代的股票評級下調至「減持」，目標價由此前的

２１３﹒８９元調整為１８０元，股票分析師Ｊａｃｋ Ｌｕ的團隊認為，預計短期電池產能依

然過剩，使得價格戰不可避免，今年下半年二線電池製造商可能會採用更加激進的價格戰略以獲

得市場份額。寧德時代在市場份額和利潤率方面可能面臨越來越多的風險，在電池行業中的主導

地位正面臨威脅。



＊券商對寧德時代市場份額及利潤率現分歧＊



在市場份額方面，大摩認為寧德時代的市場份額或將進一步縮小，將其長期全球市場份額從

之前的３０％下調至２５％。但東吳證券反駁稱公司全球市場份額可維持在３５％，與福特的合

作正順利推進，目前公司在美國市場份額１０％左右，預計後續有望提升至２０％，疊加歐洲

３０－４０％，中國４０－４５％，公司全球份額仍可維持３５％。天風證券分析師則表示，看

月度市佔率沒有意義，而是要看大周期，寧德市佔率在歐洲和美國是否還有空間。

在利潤率方面，大摩認為２０２３財年的動力電池單位毛利將從２０２２年的０﹒１７元╱

ｗｈ下降到０﹒１５元╱ｗｈ，在價格戰面前將寧德時代的單位毛利進一步削減６％至０﹒１４

元╱ｗｈ。國內券商則指出，寧德時代的與別的電池廠商的二輪差距擴張已經到來，後續隨著超

寧德時代超級拉線投產、一體化布局逐步完善，今年毛利率有望進一步回升。（ｄｗ）

