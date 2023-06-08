《經濟通通訊社８日專訊》乘聯會公布，２０２３年５月乘用車市場零售１７４﹒２萬輛，

同比增長２８﹒６％，環比增長７﹒３％。１－５月累計零售７６３﹒２萬輛，同比增長

４﹒２％。

５月新能源車市場零售５８萬輛，同比增長６０﹒９％，環比增長１０﹒５％。今年以來累

計零售２４２﹒１萬輛，同比增長４１﹒１％。新能源車國內零售滲透率３３﹒３％，較去年同

期２６﹒６％的滲透率提升６﹒７個百分點。

乘聯會表示，今年１－５月車市零售呈現逐月環比持續上漲的良好態勢。３月以來的促銷價

格熱度逐漸消退，但促銷仍處高位，消費者觀望情緒得以緩解，加之近期大量新品和低價新款推

出，消費需求釋放。

出口方面，今年總體汽車出口延續去年年末強勢增長特徵。乘聯會統計口徑下的５月乘用車

出口３０﹒２萬輛，同比增長６４％，環比增長１％。１－５月乘用車出口１３８﹒１萬輛，同

比增長１０２％。５月新能源乘用車出口９﹒２萬輛，同比增長１３５﹒７％，環比增長

１﹒２％，佔乘用車出口３０﹒５％。



＊頭部傳統車企轉型升級表現優異＊



５月自主品牌零售８７萬輛，同比增長４１％，環比增長１１％。２０２３年５月自主品牌

國內零售份額為５０﹒３％，同比增長４個百分點；２０２３年自主品牌累計份額５０％，相對

於２０２２年同期增加３﹒５個百分點。５月自主品牌批發市場份額５５％，較去年同期增

５﹒２個百分點；自主品牌在新能源市場和出口市場獲得明顯增量，頭部傳統車企轉型升級表現

優異，比亞迪汽車（０１２１１）（深：００２５９４）、奇瑞汽車、長安汽車

（深：０００６２５）、吉利汽車（００１７５）等傳統車企品牌份額提升明顯。



＊去年６月超高基數影響，６月負增長屬正常＊



乘聯會展望６月車市表示，６月共有２１個工作日，相對去年持平，但端午節從去年６月３

日變為今年６月２２日，今年端午節在高考後，有利於休假出遊。去年６月１日開始實施車購稅

減半政策，因此政策啟動期疊加去年３－５月的購買延遲因素共振，導致去年６月的超高基數，

不利於今年６月車市同比增速的表現，今年６月如出現負增長應該是正常現象。（ｄｗ）

