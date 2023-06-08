《經濟通通訊社８日專訊》內地美元計價５月出口按年減少７﹒５％，扭轉上月的８﹒５％

增幅，遜於預期的下降０﹒４％，創四個月最大降幅。 ５月進口按年跌幅收窄３﹒４個百分點

至４﹒５％，跌幅小過市場預期的８％。

招商證券指出，６月和７月面臨的出口增速壓力依然不小，再加上去年同期基數較高，６月

和７月出口增速大概率繼續在負值區間。但從全年來看，在全球庫存周期完成主動去庫後，中國

出口增速會在５－７月份換擋後再次上行，全年出口增速在１％－３％左右。對於進口，４月末

中國工業企業營業收入增速由負轉正，國內庫存周期逐漸從主動去庫向被動去庫邁進，進口增速

逐漸向０值靠攏的趨勢較確定，但目前生產形勢依然偏弱，短期內進口增速仍然承壓。



＊中信證券：今年出口有望保持微幅正增長＊



中信證券研報指出，在去年同期高基數效應的拖累下，５月出口數據有一定程度回落。從各

區域對總出口的帶動來看，非美歐區域特別是非洲和俄羅斯的貢獻較為明顯，這和疫情防控放開

後中國與「一帶一路」國家的合作快速推進有關。盡管歐美等發達經濟體均面臨著衰退的風險，

但來自非美歐區域的需求有望對中國今年出口形成一定支撐。綜合來看，今年出口有望保持微幅

正增長，同時也能保持貿易順差對經濟增長的正貢獻。（ｃｔ）

