《經濟通通訊社８日專訊》人民銀行行長易綱在陸家嘴論壇開幕式上表示，上海作為人民幣

資產配置中心、金融風險管理中心、金融科技中心、優質營商環境中心、金融人才中心的功能進

一步增強。人民銀行將支持上海國際金融中心建設，打造國際金融資產交易平台，加快綠色金融

發展，助力上海在服務國家經濟社會發展大局中發揮更重要的作用。



＊實現「３０６０」目標，需要胡蘿卜加大棒＊



易綱表示，上海是全國碳排放權交易市場的所在地，在綠色低碳轉型方面起步比較早。近年

來，上海立足新的發展理念和新的發展階段，提出打造國際綠色金融樞紐的目標，率先推出了多

個綠色金融產品，充分調動了市場主體的積極性和創新力，未來可以在綠色金融領域發揮更大的

先導作用。

易綱表示，人民銀行積極踐行綠色發展理念，大力發展綠色金融，在中央做出「３０６０」

（中國二氧化碳排放力爭２０３０年前達到峯值，２０６０年前實現碳中和。）部署以後，人民

銀行堅決把綠色金融工作擺在突出位置。完善政策激勵約束體系。實現「３０６０」目標，需要

胡蘿卜加大棒。顯著提高排碳成本，可以理解為大棒，適度提高則是中棒或者小棒，而人民銀行

設立的支持工具是激勵機制中的胡蘿卜。２０２１年人民銀行設立了碳減排支持工具和支持煤炭

清潔高效利用專項再貸款兩項貨幣政策工具，支持碳減排重點領域發展。（ｃｔ）

