《經濟通通訊社８日專訊》工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）、農業銀行

（０１２８８）（滬：６０１２８８）、中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）、交通

銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）、建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）、

郵儲銀行（０１６５８）（滬：６０１６５８）公布今日起下調人民幣存款利率，其中活期存款

利率下調５個基點，二年期人民幣定期存款利率下調１０個基點，三年期和五年期掛牌利率則下

調１５個基點。

澳洲及加拿大央行相繼意外加息，令市場對美聯儲本月加息預期回升，外圍走軟，人民幣匯

率繼續走貶。滬深股市今早受累稍微低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒０９％，報

３１９４﹒８３點，深成指高開０﹒０２％，軍工、石油股造好，互聯網、半導體板塊走低。

內地基金再不會顯示實時估值，消息在昨日（７日）盤中發酵，內媒《證券時報》證實，監

管機構要求基金公司需在６月１６日前下架盤中估值服務，至於下架原因，報道引述業內人士稱

是因為涉及數據合規和數據差異兩大問題。

國家外匯管理局統計數據顯示，截至５月末，中國外匯儲備規模按月下降２８３億美元或

０﹒８８％。外匯局指外匯儲備下降是受主要經濟體財政和貨幣政策預期、全球宏觀經濟數據等

因素影響。在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，當月外匯儲備規模下降。

人民銀行進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日零投放零回籠。（ｅｙ）

