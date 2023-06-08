《經濟通通訊社８日專訊》陸家嘴論壇今日在上海開幕，一行一局一會領導首次集體發聲。

針對近來Ａ股市場波動，中證監主席易會滿出席論壇時表示，近期，股票波動有所加大，板塊熱

點輪動加快，關於量化交易、市場公平性、資金短線炒作、行業機構責任等討論增多。中證監將

持續加強市場交易行為的監測監管，做好對量化交易等新型交易方式的跟蹤分析，打擊內幕交易

、市場操縱等違規行為。易會滿並稱將進一步推動中長期資金加大權益類資產配置，全力為投資

者提供一個真實透明的上市公司。

滬深股市今日疲態持續，儘管權重股升幅顯著，惟ＡＩＧＣ、晶片、混合現實等科技股以及

醫藥股集體下跌，導致滬綜指半日下跌０﹒１２％，報３１９３﹒９６點，連續第十二個交易日

在三千二徘徊整固，深成指跌０﹒２７％，創業板指跌０﹒２８％。

兩市半日成交５３７２億元（人民幣．下同），較上個交易日（６日）同時段成交增加

６﹒９％。



＊銀行、地產股續揚＊



工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）、農業銀行（０１２８８）

（滬：６０１２８８）、中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）、交通銀行

（０３３２８）（滬：６０１３２８）、建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）、郵儲

銀行（０１６５８）（滬：６０１６５８）公布今日起下調人民幣存款利率。中金發表報告，認

為今次減息後，未來１至２年存款平均利率仍有約２０個基點的進一步降息空間，又指不考慮存

款活期化影響，估算能節約銀行負債成本約７０００億元。

分析指大行存款降息下，本月調降ＭＬＦ利率及ＬＰＲ的預期快速升溫，寬鬆政策可期，銀

行股走高，中國銀行升２％，農業銀行升１﹒４％，工商銀行揚０﹒６％，建設銀行

（滬：６０１９３９）升０﹒５％；招商銀行（滬：６０００３６）升１﹒２％，光大銀行

（滬：６０１８１８）升１﹒３％，交通銀行升０﹒７％。

地產股利好形勢持續，招商蛇口（深：００１９７９）漲２﹒１％，新城控股

（滬：６０１１５５）升１﹒８％，保利發展（滬：６０００４８）升１﹒４％，金地集團

（滬：６００３８３）升１﹒２％，萬科Ａ（深：０００００２）走高０﹒８％。



＊ＡＩＧＣ捱沽，今早表現最差＊



中文在線（深：３００３６４）、同方知網、中國工人出版社等２６家單位共同發布國內首

份有關ＡＩＧＣ（生成式ＡＩ）訓練數據版權的倡議書，倡議多方合作共建ＡＩＧＣ版權保護生

態的開端，國內ＡＩ企業對大模型訓練數據要有版權意識，亦為ＡＩＧＣ研發者就規避版權爭議

提供方向性指引。

知識產權概念股急瀉，中國出版（滬：６０１９４９）插水８﹒５％，新華文軒

（滬：６０１８１１）跌７﹒６％，長江傳媒（滬：６００７５７）挫７％，中國科傳

（滬：６０１８５８）跌６％，天舟文化（深：３００１４８）跌５﹒４％。

ＡＩＧＣ概念亦散水，焦點科技（深：００２３１５）跌８﹒９％，藍色光標

（深：３０００５８走低６﹒１％，果麥文化（深：３０１０５２）跌５﹒６％，神州泰岳

（深：３００００２）跌５﹒３％。（ｅｙ）

