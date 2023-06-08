《經濟通通訊社８日專訊》陸家嘴論壇今日在上海開幕，一行一局一會領導首次集體發聲。

滬深股市早段疲態持續，午後炒政策市，中字頭集體拉漲，帶動滬綜指倒升，全日升０﹒５％，

報３２１３﹒５９點，時隔兩日後收盤回歸三千二之上，深成指收升０﹒１３％，惟ＡＩＧＣ、

晶片等板塊下跌，創業板指收跌０﹒２８％。

兩市全日成交８５９６億元（人民幣．下同），按日增加５﹒５％，陸股通今日淨流入

２９﹒５億元。

針對近來Ａ股市場波動，中證監主席易會滿出席論壇時表示，中證監將持續加強市場交易行

為的監測監管，做好對量化交易等新型交易方式的跟蹤分析，打擊內幕交易、市場操縱等違規行

為。

多家大型國有銀行公布今日起下調人民幣存款利率，其中活期存款利率下調５個基點，二年

期人民幣定期存款利率下調１０個基點，三年期和五年期掛牌利率則下調１５個基點。

另外，明早中國將公布５月ＣＰＩ及ＰＰＩ數據，市場預計ＣＰＩ同比增長０﹒３％，關注

數據會否進一步增加市場對中國通縮預期。



＊關注政策利好，中字頭先漲為敬＊



近來多項數據顯示中國經濟復甦乏力，期待中央官員在陸家嘴論壇釋放政策利好，以及推出

更多寬鬆措施，中字頭今日午後拉漲。其中基建股表現強勁，中國鐵建（滬：６０１１８６）飆

４﹒４％，中國交建（滬：６０１８００）升３﹒７％，中國中鐵（滬：６０１３９０）升

２﹒６％。

中金發表報告，認為今次大型國有銀行下調人民幣存款利率後，未來１至２年存款平均利率

仍有約２０個基點的進一步降息空間，又指不考慮存款活期化影響，估算能節約銀行負債成本約

７０００億元。銀行股午後升幅擴大，四大行升勢強勁，中國銀行（滬：６０１９８８）漲

２﹒７％，農業銀行（滬：６０１２８８）升２﹒５％，工商銀行（滬：６０１３９８）升

１﹒６％，建設銀行（滬：６０１９３９）升１﹒１％。



＊大基金走人，半導體無精神＊



被稱為「大基金」的國家集成電路產業投資基金宣布再於市場上減持半導體公司，導致相關

板塊今日出現顯著跌浪。滬硅產業（滬：６８８１２６）被大基金擬減持最多公司３％股本，全

日股價急挫７﹒３％，報２０﹒３元；同業亦跌，華海清科（滬：６８８１２０）瀉８﹒６％，

力芯微（滬：６８８６０１）跌６﹒９％，聯動科技（深：３０１３６９）挫６﹒５％，裕太微

（滬：６８８５１５）跌５﹒８％，明微電子（滬：６８８６９９）走低５﹒４％，中芯國際

（滬：６８８９８１）跌２％。

多家出版單位發布國內首份有關ＡＩＧＣ（生成式ＡＩ）訓練數據版權的倡議書，倡議多方

合作共建ＡＩＧＣ版權保護生態的開端，國內ＡＩ企業對大模型訓練數據要有版權意識，亦為

ＡＩＧＣ研發者就規避版權爭議提供方向性指引。ＡＩＧＣ概念散水，焦點科技

（深：００２３１５）跌停，藍色光標（深：３０００５８）挫６﹒３％，果麥文化

（深：３０１０５２）跌５﹒５％，神州泰岳（深：３００００２）跌５﹒２％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８２０﹒１９ ＋０﹒８１

上證綜合指數 ３２１３﹒５９ ＋０﹒５０ ３５３５﹒５２

上證Ａ股指數 ３３６８﹒５６ ＋０﹒４９

深證成份指數 １０７２２﹒８７ ＋０﹒１３ ５０５９﹒６６

深圳創業板指數 ２１２３﹒９６ －０﹒２８

上證Ｂ股指數 ２７５﹒１３ ＋０﹒３０ ０﹒９４

深證Ｂ股指數 １１２３﹒３７ ＋０﹒５０ ０﹒２９

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