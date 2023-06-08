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AH股新聞

08/06/2023 15:11

《滬股通》上證Ａ股指數收升０﹒４９％，報３３６８﹒５６點

　　《經濟通通訊社８日專訊》上證Ａ股指數全日收市升０﹒４９％，報３３６８﹒５６點。
　　被稱為「大基金」的國家集成電路產業投資基金宣布再於市場上減持半導體公司，導致相關
板塊今日出現顯著跌浪。滬硅產業（滬：６８８１２６）被大基金擬減持最多公司３％股本，全
日急挫７﹒３％；同業亦跌，海清科（滬：６８８１２０）瀉８﹒６％，力芯微
（滬：６８８６０１）跌６﹒９％。
　　基建股異動拉漲，湘電股份（滬：６００４１６）飆７﹒４％，廣深鐵路
（滬：６０１３３３）升４﹒７％，中國鐵建（滬：６０１１８６）升４﹒４％，中國交建
（滬：６０１８００）升３﹒７％，中國中鐵（滬：６０１３９０）升２﹒６％，隧道股份　
（滬：６００８２０）升２﹒５％。
　　六大國有銀行公布今日起下調人民幣存款利率。分析指大行存款降息下，本月調降ＭＬＦ利
率及ＬＰＲ的預期快速升溫，寬鬆政策可期。地產股午後升幅擴大，保利發展
（滬：６０００４８）升２﹒６％，信達地產（滬：６００６５７）升２﹒４％，新城控股
（滬：６０１１５５）升２﹒５％，金地集團（滬：６００３８３）升１﹒７％。（ｊｔ）

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