《經濟通通訊社８日專訊》上證Ａ股指數全日收市升０﹒４９％，報３３６８﹒５６點。

被稱為「大基金」的國家集成電路產業投資基金宣布再於市場上減持半導體公司，導致相關

板塊今日出現顯著跌浪。滬硅產業（滬：６８８１２６）被大基金擬減持最多公司３％股本，全

日急挫７﹒３％；同業亦跌，海清科（滬：６８８１２０）瀉８﹒６％，力芯微

（滬：６８８６０１）跌６﹒９％。

基建股異動拉漲，湘電股份（滬：６００４１６）飆７﹒４％，廣深鐵路

（滬：６０１３３３）升４﹒７％，中國鐵建（滬：６０１１８６）升４﹒４％，中國交建

（滬：６０１８００）升３﹒７％，中國中鐵（滬：６０１３９０）升２﹒６％，隧道股份

（滬：６００８２０）升２﹒５％。

六大國有銀行公布今日起下調人民幣存款利率。分析指大行存款降息下，本月調降ＭＬＦ利

率及ＬＰＲ的預期快速升溫，寬鬆政策可期。地產股午後升幅擴大，保利發展

（滬：６０００４８）升２﹒６％，信達地產（滬：６００６５７）升２﹒４％，新城控股

（滬：６０１１５５）升２﹒５％，金地集團（滬：６００３８３）升１﹒７％。（ｊｔ）

