《經濟通通訊社８日專訊》人民銀行發布數據顯示，５月末外匯儲備３１７６５﹒０８億美
元，前值為３２０４７﹒６６億美元。５月末黃金儲備報６７２７萬盎司，４月末為６６７６萬
盎司，連續第七個月增加黃金儲備。
業內人士認為，這相當於中國國際儲備餘額的３﹒９２％，環比上升了０﹒０３個百分點，
但仍遠低於全球平均１４％左右的水平。中國國際儲備資產多元化、分散化配置還有較大空間。
國泰君安證券認為，在美國銀行業承壓背景下，美國聯儲局６月加息概率降低。同時，據世
界黃金協會報告，在全球央行購金量達歷史高位後，有２４％的央行計劃在２０２３年增持黃金
。各國央行對美元的看法比之前更為悲觀，央行持續的購金需求為金價提供強大動力。
黃金概念股今早偏軟，中金黃金（滬：６００４８９）跌１﹒７％，湖南黃金
（深：００２１５５）跌１﹒１％，銀泰黃金（深：０００９７５）、赤峰黃金
（滬：６００９８８）、山東黃金（滬：６００５４７）跌近１％，中國黃金
（滬：６００９１６）跌０﹒３％，惟紫金礦業（滬：６０１８９９）升０﹒４％。（ｊｔ）
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