《經濟通通訊社８日專訊》內地將於明日公布５月ＣＰＩ、ＰＰＩ數據。《路透》綜合超過

３０家機構預估中值顯示，儘管豬肉價格持續回落，但出行類相關的服務業價格推動非食品價格

上升，預計中國５月ＣＰＩ同比漲幅稍微回升至０﹒３％（４月為上漲０﹒１％），不過機構預

估下限為同比下跌０﹒２％，意味著物價下跌，將強化市場通縮預期。

至於工業生產價格方面，市場分析需求不足，大宗商品價格普遍回落，預計當月ＰＰＩ同比

降幅進一步下探至４﹒３％，這將是中國自２０１６年４月以來最大的ＰＰＩ同比跌幅。



＊食品價格續跌，旅遊需求受五一提振＊



瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤援引高頻數據稱，５月平均食品價格環比持續下降，其中豬肉價

格環比下降１％，蔬菜價格環比下降３％，水果價格環比下降１％，總體而言，估計５月整體

ＣＰＩ同比增速將微升至０﹒３％。

海通證券宏觀首席分析師梁中華則分析，國內５月菜籃子產品批發價格２００指數環比下降

，豬肉平均批發價基本持平，至於在非食品方面，五一假期旅遊出行鏈上的價格明顯上漲，但其

他服務依然受到內需的影響，預計５月ＣＰＩ同比維持在０﹒１％。



＊內外需均疲弱，工業品價格到冰點＊



ＰＰＩ方面，華創證券首席宏觀分析師張瑜認為，受國內市場需求持續偏弱和海外避險情緒

影響，國內煤炭和黑色鏈條價格、海外原油和有色價格共振下行，５月主要原材料購進價格指數

和出廠價格指數均落至近期低點，預計５月中國ＰＰＩ同比降幅擴大至４﹒６％左右。

中信證券宏觀團隊表示，內、外需定價的工業品價格齊跌，拖累工業品價格降至年內冰點，

銅、螺紋鋼等工業品價格５月也出現了大幅下跌，預計中國５月ＰＰＩ同比下降至４﹒７％附近

。（ｅｙ）

