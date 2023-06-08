《經濟通通訊社８日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，無錫千帆競槳科技有限公司近日成立，法定

代表人為邱屆娟，註冊資本１﹒２億人民幣，經營範圍含雲計算設備銷售；集成電路芯片及產品

銷售；工業機器人銷售；量子計算技術服務；人工智能理論與算法軟件開發等。股東信息顯示，

該公司由無錫市梁溪人才集團有限公司、廣東極目產業科技有限公司分別持股７０％、３０％。



內媒報道，無錫市梁溪人才集團７日與百度（０９８８８）簽署合作協議，由梁溪人才集團

與廣東極目產業科技有限公司合作，成立合資公司建設百度智能雲文心千帆大模型（無錫）創新

中心，而這也是文心千帆大模型平台全國首個區域私有化部署落地。

文心千帆大模型平台是百度智能雲正在內測的全球首個一站式企業級大模型平台，目前已深

入到辦公提效、知識管理、智能客服、智能營銷等超過４００個具體場景中進行研發測試，並取

得許多非常有價值的測試效果。

全國首個百度文心千帆大模型賦能中心基地落地無錫，主要建設內容包含文心千帆科研中心

、智能製造工場、人才創培基地、運營服務體系等模塊，旨在為產業創新提供算力、工具和算法

支持，打通產業園區內外ＡＩ技術供應鏈，加速ＡＩ技術在工業領域的應用，為工業企業提供更

精準的智能製造解決方案，幫助以無錫為中心、輻射長三角的企業和園區實現產業升級和技術轉

型。（ｓｌ）

