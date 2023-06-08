《經濟通通訊社８日專訊》湖北省政府常務會議近日審議通過《關於進一步降低企業成本的

若干措施》，推動進一步降低企業成本，激發實體經濟發展活力。省政府７日舉行記者會解讀政

策，指根據相關部門初步測算，相關政策措施實施後，今年６月至１２月，可為企業降低成本約

６５０億元人民幣。

據介紹，《若干措施》圍繞降低稅費、融資、物流、用能、用地、用人、市場開拓和制度性

交易成本這八個方面推出３３條政策措施，涉及企業開辦、生產、經營、管理等全過程，包括創

新政策措施１２條，現有優化政策措施１７條，企業反映要求延續政策４條。

其中高速公路差異化收費政策有利於進一步降低物流成本、促進公路運輸提質增效。用能成

本控制方面，除了全力增加電力供應能力、積極爭取三峽及外電低價資源、健全完善「能漲能跌

」的煤電價格聯動機制、保障天然氣穩定供應外，還將積極探索通過市場化方式形成新能源上網

電價，讓利於工商業用戶。此外，金融部門將從大力推廣「３０１」（３分鐘申請、０人工干預

、１鍵式提款）模式貸款、「政採貸」業務等方面進一步強化協調聯動，引導推動降低企業綜合

融資成本。（ｓｌ）

