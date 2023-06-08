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AH股新聞

08/06/2023 18:00

【債務風險】湖南要求嚴控地方政府債務風險，堅持按財力辦事

　　《經濟通通訊社８日專訊》內地地方財政困局頻現，地方債務風險引發市場關注。在財政部
官員放風稱牢牢守住不發生系統性風險的底線後，湖南省委、省政府在６月６日舉行專題培訓班
，省委書記沈曉明要求地方政府決不能寅吃卯糧、透支未來，並要堅決防止將債務風險「擊鼓傳
花」。
　　該培訓班聚焦嚴禁統計造假、嚴控地方政府債務風險。沈曉明強調，不搞華而不實、勞民傷
財的「形象工程」「政績工程」；堅持實事求是，不慕虛榮、不務虛功、不圖虛名；堅持盡力而
為、量力而行，有多大財力辦多大的事；釐清政府和市場的邊界，堅決剝離平台公司的政府融資
職能，嚴肅查處違規借款、變相集資等行為；堅持「新官理舊帳」，遏增量、化存量，避免風險
蔓延和傳遞；樹牢「過緊日子」思想，強化政府預算硬約束，把每一分錢都花在「刀刃上」。他
並強調，要將嚴禁統計造假、嚴控債務風險作為糾正政績觀偏差的重點內容。
　　到場指導的中央第十指導組組長張裔炯指出，要開展好對違反客觀規律「大幹快上」、舉債
搞「半拉子工程」「形象工程」「面子工程」和統計造假等問題專項整治，在政策指導、監督監
管、堵塞漏洞、完善機制等方面制定改進措施，抓好整改落實。
　　去年６月，國家統計局發言人付凌暉曾指出，個別地方統計造假不收手不收斂問題還存在，
堅決與統計造假弄虛作假行為作鬥爭。今年３月全國兩會期間，國家統計局局長康義亦曾表示，
個別地區仍存在統計造假、數據造假的一些現象，今年該局會開展統計造假專項治理行動，確保
統計數據的真實性。（ｓｌ）

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