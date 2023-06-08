《經濟通通訊社８日專訊》中國商務部發通知指，為進一步穩定和擴大汽車消費，於今年６

月起至１２月組織開展汽車促消費活動，主題為「全民樂享，全民盛惠」，統籌開展「百城聯動

」汽車節和「千縣萬鎮」新能源汽車消費季活動。

「百城聯動」汽車節活動方面，商務部將選取特色鮮明、優勢互補的約１００個城市，形成

「百城聯動」重點活動清單。活動將聚焦新車銷售、二手車交易、報廢更新、以舊換「新」（新

能源汽車）、汽車後市場等內容，因地制宜打造系列汽車展銷活動，持續「拉動增量、盤活存量

、帶動關聯」，全鏈條全過程促進汽車消費。商務部並將推動地方出台支持汽車消費的針對性政

策舉措，充分發揮地方財政資金作用，鼓勵金融機構出台汽車信貸金融支持措施。

「千縣萬鎮」新能源汽車消費季活動方面，商務部將指導各地在全國逾千個縣（區）、逾萬

個鎮（鄉）開展新能源汽車「大篷車」進農村等形式多樣的新能源汽車促消費活動，掀起覆蓋縣

鄉、亮點紛呈的促進新能源汽車消費熱潮。商務部將鼓勵企業針推動性價比高、實用性強的新能

源車型下鄉，並引導企業進一步下沉銷售維修服務渠道，加強新能源汽車流動維修站、農村維修

點等建設和農村維保技術人員培訓，不斷完善農村地區新能源汽車售後維修服務網絡，並會合理

推進農村集中式公共充電樁場站建設。（ｅｙ）

