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AH股新聞

08/06/2023 18:02

《中國要聞》商務部開展汽車促消費活動，涵蓋百城千縣萬鎮

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國商務部發通知指，為進一步穩定和擴大汽車消費，於今年６
月起至１２月組織開展汽車促消費活動，主題為「全民樂享，全民盛惠」，統籌開展「百城聯動
」汽車節和「千縣萬鎮」新能源汽車消費季活動。
　　「百城聯動」汽車節活動方面，商務部將選取特色鮮明、優勢互補的約１００個城市，形成
「百城聯動」重點活動清單。活動將聚焦新車銷售、二手車交易、報廢更新、以舊換「新」（新
能源汽車）、汽車後市場等內容，因地制宜打造系列汽車展銷活動，持續「拉動增量、盤活存量
、帶動關聯」，全鏈條全過程促進汽車消費。商務部並將推動地方出台支持汽車消費的針對性政
策舉措，充分發揮地方財政資金作用，鼓勵金融機構出台汽車信貸金融支持措施。
　　「千縣萬鎮」新能源汽車消費季活動方面，商務部將指導各地在全國逾千個縣（區）、逾萬
個鎮（鄉）開展新能源汽車「大篷車」進農村等形式多樣的新能源汽車促消費活動，掀起覆蓋縣
鄉、亮點紛呈的促進新能源汽車消費熱潮。商務部將鼓勵企業針推動性價比高、實用性強的新能
源車型下鄉，並引導企業進一步下沉銷售維修服務渠道，加強新能源汽車流動維修站、農村維修
點等建設和農村維保技術人員培訓，不斷完善農村地區新能源汽車售後維修服務網絡，並會合理
推進農村集中式公共充電樁場站建設。（ｅｙ）

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