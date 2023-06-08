《經濟通通訊社８日專訊》住房和城鄉建設部、財政部、中國人民銀行近日聯合發布《全國

住房公積金２０２２年年度報告》。報告指，２０２２年全國住房公積金各項業務運行平穩，全

國住房公積金繳存額３１９３５﹒０５億元（人民幣．下同），共支持６７８２﹒６３萬人提取

住房公積金，佔實繳職工人數的３９﹒９５％，提取額２１３６３﹒２７億元，比上年增長

５﹒１５％。其中，支持１５３７﹒８７萬人租賃住房提取１５２１﹒３７億元，分別比上年增

長１３﹒５９％、２０﹒８７％。

全年共發放個人住房貸款２４７﹒７５萬筆、１１８４１﹒８５億元，重點支持購買首套住

房、普通住房及４０歲或以下群體購房。截至２０２２年底，個人住房貸款率７８﹒９４％。貸

款利率比同期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）低０﹒９－１﹒３５個百分點，償還期內可為貸款職

工節約利息支出約２０８９﹒０２億元。

住房公積金制度惠及面進一步擴大。住房公積金實繳單位４５２﹒７２萬個，實繳職工

１６９７９﹒５７萬人，分別比上年增長８﹒８％和３﹒３１％，全年新開戶單位７５﹒２２萬

個，新開戶職工１９８５﹒４４萬人。城鎮私營企業等單位職工佔比過半且持續提高，新開戶職

工中，城鎮私營企業及其他城鎮企業、外商投資企業、民辦非企業單位和其他類型單位職工佔比

達７６﹒０２％。（ｓｌ）

