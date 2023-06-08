《經濟通通訊社８日專訊》國際金融協會（ＩＩＦ）近日發布《全球債務監測報告》，指今

年前三個月全球債務規模達到３０４﹒９萬億美元，比新冠疫情暴發前增加４５萬億美元，較去

年底增加８﹒３萬億美元。其中美國的國家債務規模居全球首位，達到３１﹒４萬億美元。數據

進一步引發國際社會對美國政府支出和借貸成本的擔憂。

中國外交部發言人汪文斌今日在例行記者會上被問及此事時強調，中方敦促美方切實採取負

責任的財政和貨幣政策，同其他經濟體一道加強宏觀經濟政策協調，共同維護國際經濟金融穩定

，促進世界經濟復甦。

汪文斌指出，美國作為世界第一大經濟體和主要國際貨幣的發行國，財政狀況和政策選擇，

對世界經濟具有重要外溢效應，理應採取負責任的財政和貨幣政策。然而美國長期濫用美元霸權

，肆意舉債轉嫁危機，採取無限量化寬鬆政策，將通貨膨脹輸出到全世界，使一些新興市場和發

展中國家的債務問題雪上加霜，經濟遭受重創，嚴重阻礙全球經濟復甦，這再次印證美國尼克遜

政府財政部長康納利的名言：「美元是我們的貨幣，卻是你們的麻煩」。（ｓｌ）

