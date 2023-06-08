《經濟通通訊社８日專訊》內地端午節３天假期將於２２日展開，旅遊服務平台飛豬發布「

端午假期出遊風向標」，顯示近一周的端午假期出遊預訂量較上周以接近翻倍的速度繼續增長，

其中跨省遊訂單比重接近９０％。截至目前，端午假期首日及前一日的火車票預訂量同比勁增超

３０倍；端午假期機票預訂量同比增長超７倍，租車預訂量同比增長近４倍，出境遊預訂量同比

增長超１５倍。

根據飛豬數據，端午假期中長線遊的預訂高峰期比去年提前近１０天，相較於元旦假期也提

前近一周。本地遊、周邊遊等商品的預訂高峰期預計將從下周開始。

端午假期首日火車票８日開售，截至當日下午２時，北京－鄭州、上海－合肥、武漢－西安

、深圳－長沙、成都－貴陽、南京－南昌等熱門線路車票已剩少量，不少車次的車票已售罄。其

中，２１日及２４日分別為假期前後的出行小高峰。



＊國內機票支付均價較五一假期低約１０％＊



值得一提的是，５日起國內機票燃油附加費迎來年內三連降，截至目前的端午假期機票支付

均價比五一假期低１０％左右，上海、北京、杭州、成都、廣州、武漢、深圳、西安、青島、重

慶等是端午假期最熱門的目的地城市，新疆、西藏、內蒙古、雲南等西北和西南目的地增速領跑

，火熱程度高於五一假期。上海、廣東、浙江、江蘇、北京是今年端午假期的熱門客源地。

此外，端午假期的出境遊商品支付均價同比降低約一半，相較於五一假期也下降了１０％左

右。日本、南韓以及歐洲、非洲的部分國家端午假期的出遊預訂量增速領先，在五一假期基礎上

保持雙位數增長。日本更超過泰國，成為最熱門的出境遊目的地。（ｓｌ）

